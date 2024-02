Steinbach holt Grözinger aus Ulm

Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat David Grözinger vom SSV Ulm 1846 unter Vertrag genommen. Der 24-jährige linke Außenbahnspieler spielte für den VfB Stuttgart II und Ulm 48-mal in der Regionalliga Südwest. In der 3. Liga kam er für die Spatzen aber zu keinem weiteren Einsatz. "Ich will endlich wieder spielen und eine aktive Rolle auf dem Platz einnehmen", sagt Grözinger.