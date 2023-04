Steinbach Haiger verpflichtet Aachen-Kapitän Müller

Der TSV Steinbach Haiger hat seinen zweiten Neuzugang für die Saison 23/24 präsentiert. Marco Müller kommt aus der Regionalliga West, zuletzt war er Kapitän von Alemannia Aachen.

Marco Müller will mit Steinbach Haiger in die 3. Liga. IMAGO/Fotostand

Seit 2018 spielt Marco Müller für den West-Regionalligisten Alemannia Aachen, absolvierte dort bislang 167 Pflichtspiele (zehn Tore). Doch die Staffel Südwest kennt der heute 29-Jährige bereits aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt II, der TuS Koblenz und dem SV Waldhof Mannheim, wo er insgesamt 132-mal (sieben Tore) zum Einsatz kam. Müller zählte in der laufenden Saison als Kapitän zu den absoluten Stammkräften in Aachen, kam dort zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Er kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen. In Haiger erhält er einen Vertrag über zwei Jahre.

"Ich kenne die Regionalliga Südwest und den TSV Steinbach Haiger schon sehr lange. Ich finde die Art und Weise, wie Fußball beim TSV gespielt wird, sehr beeindruckend. Nach den ersten Gesprächen und dem Kennenlernen der Verantwortlichen des Vereins, war mir relativ schnell klar, dass ich nach Steinbach wechseln möchte", wird Müller in der Pressemeldung des TSV zitiert. "Ebenfalls überzeugt hat mich, dass nicht nur auf dem Platz sehr professionell gearbeitet wird, sondern auch neben dem Platz. Steinbach ist beachtlich professionell aufgestellt. Mein persönliches Ziel ist es, nach wie vor in die 3. Liga aufzusteigen."

"Sehr verdienter Spieler des Vereins"

Auch TSV-Cheftrainer Pascal Bieler ist angetan von seinem zweiten Sommerzugang nach Marvin Jung: "Wir freuen uns, dass wir mit Marco einen sehr erfahrenen Spieler für uns gewinnen konnten, der sich trotz anderer Angebote für den TSV Steinbach Haiger entschieden hat", so Bieler. Müller gehe "seit Jahren als Führungsspieler bei Alemannia Aachen voran".

Auch der abgebende Verein meldet sich zu Wort: "Es ist sehr, sehr schade und ein absoluter Verlust für die Alemannia, dass Marco den Verein nach der Saison verlassen wird. Mit Marco verlieren wir nicht nur einen tollen Spieler, sondern auch eine echte Persönlichkeit und ein Gesicht des Vereins. Die Alemannia verabschiedet sich am Ende der Saison von einem sehr verdienten Spieler, dem wir für die Zukunft nur das Beste wünschen", kommentiert Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Abgang.