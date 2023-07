Steinbach Haiger: Neuzugang Steininger fehlt für Monate

Hiobsbotschaft für den TSV Steinbach Haiger: Angreifer Daniel Steininger, jüngst von der SpVgg Bayreuth gekommen, wird dem Regionalligisten lange fehlen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Transfers

Tabellenrechner

Große Erwartungen richteten sich beim TSV Steinbach Haiger auf den neuen Mann: Daniel Steininger, immerhin in seiner Karriere bereits 49-mal in der 2. Liga und 77-mal in der 3. Liga auf dem Platz, kam im Sommer von Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth in die hessische Kleinstadt, in der man nach Rang zwei in der Vorsaison wieder eine gewichtige Rolle im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest einnehmen will.

"Mit Daniel haben wir einen sehr erfahrenen Spieler mit großer Qualität für uns gewinnen können", zeigte sich TSV-Trainer Pascal Bieler bei der Verpflichtung des 28-Jährigen erwartungsfroh. Er wolle seine "sportlichen und sozialen Stärken in die Mannschaft einbringen", um den erfolgreichen Weg des Vereins in den letzten Jahren mit weiterzuentwickeln, sagte Steininger selbst bei seiner Vorstellung. Vorerst muss das Team nun aber auf die sportlichen Qualitäten des Angreifers verzichten.

Schulter-OP steht an

Zwar fügte sich der Rechtsaußen, der auch in der Sturmspitze spielen kann, in den ersten Testspielen gleich gut ein, traf etwa beim 6:0 gegen den Oberligisten FSV Fernwald doppelt, nun aber folgt der Rückschlag für den ehemaligen deutschen U-19-Nationalspieler: Im Training verletzte er sich an der Schulter, eine Operation steht an. Steininger wird dem TSV für "einige Monate" fehlen, wie es in einer knappen Vereinsmeldung heißt. Nicht nur der Auftakt am 5. August bei Aufsteiger TuS Koblenz wird also ohne den ehemaligen Zweitliga-Profi ablaufen.

Ergebnistechnisch zumindest läuft es beim TSV: Alle vier Testspiele wurden bislang gewonnen, unter anderem ein 4:1 gegen West-Regionalligist Alemannia Aachen steht in der Bilanz.