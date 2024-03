Steinbach Haiger: Lepore übernimmt die Wohlfarth-Nachfolge

Der TSV Steinbach Haiger hat auf den Abgang von Geschäftsführer Arne Wohlfarth reagiert und mit Giuseppe Lepore einen Nachfolger verpflichtet.

Regionalliga Südwest Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Nach dem schon länger feststehenden und jüngst erfolgten Abgang von Geschäftsführer Arne Wohlfarth zum Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar hat der TSV Steinbach einen Nachfolger präsentiert: Giuseppe Lepore wird Wohlfarths Arbeit in Haiger zum 1. April fortführen.

Der 50-Jährige lizenzierte Fußball- und Vereinsmanager startete seine Funktionärslaufbahn im Verwaltungsrat des Karlsruher SC. Nach Hospitationen beim VfL Wolfsburg und beim VfL Bochum zog es ihn dann zum KSV Hessen Kassel und damit auch hauptberuflich ins Fußballgeschäft. Es folgten Stationen bei Wormatia Worms und beim VfR Aalen, zudem fungierte Lepore auch als Ligasprecher der Regionalliga Südwest und in einer Arbeitsgruppe des DFB zur Neuregelung der Verbindung zwischen Regionalliga und 3. Liga.

"Ein breites Wissen"

"Giuseppe Lepore hat viele hunderte Spiele unter anderem in den Regionalligen beobachtet und verfügt daher über ein breites Wissen insbesondere in der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga. Neben dieser großen Erfahrung bringt er auch den notwendigen Ehrgeiz und das entsprechende Engagement für seine neue Aufgabe mit", sagt TSV-Vereinssprecher Roland Kring.

"Ich kenne und verfolge den TSV Steinbach bereits seit dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Die Entwicklung, sowohl bezüglich der Infrastruktur als auch der Gesamtentwicklung des Vereins ist mir seitdem sehr positiv aufgefallen", so Lepore auf der Homepage des TSV. "Für alle im Verein muss gerade jetzt das einzige Ziel der Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest sein. Dafür müssen und werden wir ganz eng zusammenrücken und an einem Strang ziehen", so der designierte Geschäftsführer Sport weiter.

Lepore nimmt im nördlichen Lahn-Dill-Kreis in einer schwierigen Situation seine Arbeit auf: Als Mitfavorit gestartet, steht der TSV Steinbach Haiger aktuell mit Platz 13 nur knapp über dem Strich.