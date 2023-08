Steinbach Haiger feiert Comeback: "Sind einfach eine geile Mannschaft"

3:2 nach 0:2: Der TSV Steinbach Haiger holte am Samstag in der Regionalliga Südwest im zweiten Spiel den zweiten Sieg, obwohl es nach einem dicken Patzer des Helden der Vorwoche, Ayodele Adetula, zunächst nicht danach aussah.

Der TSV Steinbach Haiger (Archivbild) startet wie ein Favorit in die neue Spielzeit. IMAGO/Jan Huebner

Die Geschichte des Nachmittags schien eigentlich schon geschrieben. Es lief die 16. Spielminute in der Regionalliga-Partie zwischen TSV Steinbach Haiger und KSV Hessen Kassel, als TSV-Angreifer Ayodele Adetula die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts am eigenen Leib zu spüren bekam. Vergangene Woche sorgte der 25-Jährige mit seinen zwei Treffern nach Einwechslung gegen die TuS Koblenz noch für einen geglückten Saisonstart und gleichzeitig auch für einen perfekten Einstand nach seinem Wechsel vom Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg an den Steinbacher Haarwasen.

Eine Woche später war von diesem Glanz nur noch wenig zu spüren. Adetula bekam den Ball weit in der eigenen Hälfte und hielt Ausschau nach einer Anspielmöglichkeit. Seine Wahl fiel auf TSV-Keeper Kevin Ibrahim. Was im Anschluss geschah, war nicht nur für alle Zuschauer, sondern vermutlich auch für den Angreifer selbst unbegreiflich. In einem Moment des fatalen Blackouts spielte der 25-Jährige dem Kassler Angreifer Nikos Zografakis den Ball perfekt in den Lauf. Im anschließenden Eins-gegen-Eins ließ dieser Schlussmann Ibrahim keine Chance - 0:2.

"Werde mir etwas ausdenken"

Dass dieser Moment am Ende nicht über dem Aufeinandertreffen stand, hatte der schnelle Angreifer seinen Mitspielern zu verdanken. Zwar hatte Adetula nach seinem kolossalen Fehler selbst etwas zurück in die Spur gefunden, doch bei der furiosen Aufholjagd spielte er nur noch in Teilen eine Rolle. Aus diesem Grund versprach er auch nach Spielende: "Ich werde mir etwas ausdenken, wie ich der Mannschaft dafür danken kann."

Tim Kircher, nach Vorarbeit von Adetula, Arif Güclü und Serkan Firat drehten das Spiel zugunsten der Mittelhessen und sorgten am Steinbacher Haarwasen für pure Ekstase. Während der Nachmittag für die Gäste aus Kassel zu einem bitteren mutierte, waren sich die Hausherren der eigenen Leistung vor allem in Hälfte zwei bewusst. Übungsleiter Bieler befand nach Spielende "In der Halbzeit ist bestimmt schon der eine oder andere gegangen, der nicht mehr daran geglaubt hat, aber ich denke, wir haben heute einfach ein Gesicht gezeigt." Angesichts der geglückten Aufholjagd fasste Siegtorschütze Firat das Ganze folgendermaßen zusammen: "Wir sind einfach eine geile Mannschaft."