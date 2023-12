Steinbach Haiger: Der Kraftakt nach der "Arbeitsverweigerung"

Der TSV Steinbach Haiger hat gegen Mainz 05 II in der ersten halben Stunde extrem schlecht verteidigt. Doch dann schnellte die Achterbahn doch noch nach oben. Trainer Pascal Bieler schien nach dem Torfestival die Winterpause herbeizusehnen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

"Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Spiel und das Ergebnis heute bewerten soll." Ein Satz, der zu so vielem aus Sicht des TSV Steinbach Haiger passt. Zu den 90 Minuten gegen den FSV Mainz 05 II (4:4), aber auch genauso zur kompletten Hinrunde des Regionalligisten.

Nachdem die Mittelhessen nach zwei Spielausfällen gegen die Mainzer U 23 und die TSG Balingen doch noch einmal in diesem Jahr vor heimischer Kulisse gefordert waren, standen nicht nur Trainer Pascal Bieler die Fragezeichen ins Gesicht. Der Fußballfan am Haigerer Haarwasen könnte meinen: mit Recht! Noch vor dem Nachholspiel gegen die Nullfünfer-Talente hatte der Übungsleiter im Interview über seine unbändige Lust gesprochen, dass seine Mannschaft die Chance bekommt, mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. Ein Erfolgserlebnis, das der TSV nach nur einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen auch dringend benötigte.

Eine bodenlos schwache Defensivleistung. Yannick Langesberg, Kapitän des TSV Steinbach Haiger

Lediglich vier Minuten reichten wohl aus, um Bieler die Lust wieder zu nehmen - Zwischenstand 0:2. Nochmals 25 Zeigerumdrehungen später ein ähnliches Bild. Zu diesem Zeitpunkt lag der TSV gegen den Tabellennachbarn, der aber sicherlich andere Ansprüche als die Steinbacher hat, mit 1:4 zurück. Der 37-Jährige sprach im Nachhinein von "Arbeitsverweigerung" im Defensivbereich, sein Kapitän Yannick Langesberg ergänzte: "Eine bodenlos schwache Defensivleistung."

Dass die Steinbacher am Ende noch einen Punkt zu Hause behielten, hatte Bieler mal wieder einem Kraftakt seiner Mannschaft zu verdanken. Der TSV-Coach blieb jedoch mit gemischten Gefühlen zurück. Weil das klar erhoffte Erfolgserlebnis nicht eintrat, weil seine Elf mal wieder zu viele leichte Gegentore produzierte und weil die 90 Minuten so passend die Hinrunde des TSV beschreiben: eine emotionale Achterbahnfahrt ohne Ausgang. Darüber täuschten auch die vier eigenen Treffer nicht hinweg.

Wiedersehen am 22. Januar

Auch die Offensive war in weiten Teilen der Hinserie ein Sorgenkind des TSV. "Jetzt machen wir über Weihnachten erst einmal Pause. Die Spieler absolvieren dann individuelle Laufeinheiten, ehe am 22. Januar die Vorbereitung auf die Restrunde losgeht", lautete das Fazit des Übungsleiters.

Bieler musste den Ereignissen Tribut zollen - denen im Spiel und der Hinrunde. Vor den 90 Minuten noch voll unbändiger Lust ist er wohl nicht der einzige bei den Mittelhessen, der sich jetzt einfach mal auf eine Pause freut. Im besten Fall soll die Achterbahn im neuen Jahr dann auch endgültig ruhen.