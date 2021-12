"Standen sattelfest": Steinbach gewinnt Topspiel gegen Mainz II

Der zweite Sieg im zweiten Spiel: Für Interimstrainer Hüsni Tahiri läuft beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger bisher alles nach Plan. Mit Mainz II konnte man am gestrigen Dienstag einen Aufstiegskandidaten schlagen.

Nach der überraschenden Entlassung von Steinbach-Coach Adrian Alipour hatte Interimstrainer Hüsni Tahiri seine erste Aufgabe vor zwei Wochen gegen den FC-Astoria Walldorf erfolgreich mit 4:0 gemeistert. Die zweite Partie des 38-Jährigen war direkt ein Topspiel, mit Mainz II kam der Zweitplatzierte der Regionalliga Südwest zu den auf Rang vier stehenden Steinbachern.

Vor gut 700 Zuschauern sicherte sich der TSV den ersten Sieg gegen ein Team aus den Top Sechs in dieser Saison, Torschütze zum 1:0-Siegtreffer in der 43. Minute war Dennis Chessa. Trotz einer Roten Karte für die Mainzer in der 74. Minute wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, letztendlich konnte der TSV die Führung aber über die Zeit bringen.

Tahiri bemängelt die Effizienz

Nach dem Spiel zeigte sich Tahiri erfreut: "Ich bin zufrieden. Wir haben gegen einen Top-Gegner gewonnen, der gerade um den Aufstieg mitspielt. Die Mannschaft hat sich den Sieg verdient und erarbeitet." Im Angriffsdrittel habe aber teilweise die Effizienz gefehlt, vor allem nachdem man nach der Roten Karte für Mainz in Überzahl agiert hatte: "Das musst du dann besser ausspielen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vorne das ein oder andere Tor noch machen, am Ende hat uns Mainz dann hinten reingedrängt." Mit der Defensivleistung seiner Elf war Tahiri aber zufrieden: "Wir standen sattelfest. Wir haben es gut verteidigt und immer nochmal ein Bein dazwischen gehabt."

Steinbach konnte mit dem Sieg den Abstand auf die Mainzer auf vier Punkte verkürzen, Tabellenführer Offenbach ist noch fünf Zähler entfernt. Am nächsten Spieltag gilt es gegen den Tabellenletzten TSV Schott Mainz einen Pflichtsieg einzufahren.