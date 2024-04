0:1 in Steinbach Haiger: Hoffenheim II verpasst die Tabellenführung

Im Nachholspiel des 25. Spieltages kassierte die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim eine schmerzhafte 0:1-Niederlage gegen den kriselnden TSV Steinbach Haiger und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Hoffenheim wollte seiner Favoritenrolle vom Anpfiff weg gerecht werden und setzte die zuletzt enorm formschwachen Hausherren massiv unter Druck. Bereits in der 4. Minute wurde es erstmals gefährlich vor dem Tor von Kevin Ibrahim. Nach einem Freistoß kam Borgarde völlig frei zum Kopfball, setzte den Ball aber neben das Tor.

Keine zwei Minuten später hatten die spielstarken Gäste die erste gute Chance aus dem Spiel heraus. Breitenbücher bekam einen Pass in den Lauf und zwang Imbrahim zu einer ersten Glanztat.

Steinbach versuchte, das Tempo der Bundesliga-Reserve mitzugehen und tauchte in der 11. Minute erstmals selbst im gegnerischen Drittel auf. Thesen wurde geschickt und entschied sich etwas zu früh für den Abschluss. Aus 16 Metern Entfernung verfehlte er das Tor knapp. Nach einer knappen Viertelstunde stand es dann 2:2 nach Großchancen. In der 13. Minute kombinierten sich die Hausherren gut über die rechte Seite durch, die anschließende Flanke drückte Theisen völlig freistehend über das Tor.

Das Spiel wogte hin und her. In der 18. Minute führte die TSG einen Eckball kurz aus, an der Sechzehnerkante kam Duric zum Abschluss, doch erneut war Torhüter Imbrahim beim strammen Schuss zur Stelle. Mitte der ersten Halbzeit gönnten sich beide Mannschaften erstmals eine kurze Verschnaufpause. Die Gäste bemühten sich um Spielkontrolle, Steinbach zeigte aber weiterhin eine couragierte Leistung und bot der Bundesliga-Reserve Paroli.

Schmahl verschießt Elfmeter - Theisen schlägt zu

Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst nicht. Beide Mannschaften hatten immer wieder ihre Momente vor dem Tor, aber irgendwie fehlte an diesem Abend die letzte Konsequenz im Abschluss. In der 58. Minute kam Hyryläinen nach einer Flanke aus rund zehn Metern zum Kopfball, doch Ibrahim reagierte blitzschnell und lenkte den Ball über den Kasten.

Die bis dahin beste Chance des Spiels hatte Hoffenheim in der 71. Minute, als dem Titelaspiranten ein umstrittener Foulelfmeter zugesprochen wurde. Schmahl trat an und setzte den Ball neben den Pfosten. Und es kam noch schlimmer für die Bundesliga-Reserve. Nur wenige Minuten später kam der Ball nach einem Kopfball gefährlich in den Hoffenheimer Sechzehner, wo Theisen goldrichtig stand und die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte (78.).

In den Schlussminuten wurde es natürlich noch einmal hektisch, Hoffenheim warf zwangsläufig alles nach vorne, um vielleicht doch noch einen Punkt mitzunehmen, doch Steinbach agierte wie schon in den 80 Minuten zuvor sehr diszipliniert gegen den Ball und brachte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit.

Durch die überraschende 0:1-Niederlage verpasst Hoffenheim II damit den Sprung an die Tabellenspitze und bleibt weiter im Schatten des Ligaprimus Stuttgarter Kickers. Für Steinbach Haiger war es dagegen nicht nur ein Achtungserfolg im Keller, sondern eine gewaltige Willensleistung, die Mut für die kommenden Wochen macht.