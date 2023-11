Steinbach bindet Hajdaraj langfristig

Der TSV Steinbach Haiger hat den Vertrag mit Ertan Hajdaraj verlängert. Das Offensivtalent hat seinen Kontrakt vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. „Wir freuen uns, dass Ertan den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, mit uns auch weiter gehen will. Er hat eine besondere Geschichte. Ertan ist vor knapp einem Jahr in die Region zurückgekommen, hat sich dann über die zweite in die erste Mannschaft des TSV gearbeitet und es seitdem geschafft, sich immer mehr ins Team zu arbeiten. Er hat das gut gemacht und ist auch noch ein junger Spieler, der sich weiter entwickeln wird. Deshalb ist das eine rundum positive Geschichte", sagt TSV-Trainer Pascal Bieler.