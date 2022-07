Steile These: Abraham sieht durch Dybala den Roma-Titel am Horizont

Die AS Roma hat mit der Verpflichtung von Paulo Dybala einen Coup gelandet, auch wenn noch Fragezeichen über der italienischen Hauptstadt kreisen. Wie weit kann der neue Mann den Klub tragen? Ein Kollege hat da eine Idee.

Inter Mailand, Atletico Madrid oder irgendein für die Champions League qualifizierter Klub: Nach seinem Aus bei seinem jahrelangen Klub Juventus war der Weg von Paulo Dybala zu einem großen Klub quasi vorgezeichnet. Stattdessen aber überraschte der 28-jährige Argentinier die breite (Fußball-)Masse und schloss sich kurzerhand der AS Roma an.

Dabei verzichtete "La Joya", das Juwel, dem Vernehmen nach auch auf mehr Geld und eben auch auf die Königsklassenteilnahme. Beides wäre bei einem Paket etwa mit dem FC Internazionale integriert gewesen.

Nun also die von José Mourinho trainierten Römer, ihres Zeichens "nur" amtierender Conference-League-Sieger und damit "nur" für die Europa League qualifiziert. Für Gianluigi Buffon, Juve-Legende und langjähriger Mitspieler von Dybala, der richtige Schritt. Im Gespräch mit der "Gazzetta dello Sport" sagte der noch immer aktive Torwart (44, Parma): "Er hätte zu Inter, zur Roma oder zu Napoli gehen können. Ich habe gehofft, er wechselt zu einem der beiden letztgenannten Vereine. Das hat er nun gemacht, genau das richtige für seine Karriere."

"Er hat einen emotionalen 'Schock' gebraucht", so Buffon weiter. Und den hat der bis 2025 gebundene ablösefreie Offensivmann in der "Ewigen Stadt" bekommen. Die Romanisti nämlich haben den dribbel- und abschlussstarken Spieler auf gewaltige Weise empfangen, was eher einem Staatsempfang oder einer "Stadtrundfahrt" des Papstes gleichgekommen ist.

"Only the sky is the limit"

Was aber ist nun sportlich von Dybala zu erwarten? Klar ist: In den letzten Jahren ist der Argentinier sehr oft verletzt oder auch zweimal an Corona erkrankt gewesen, weswegen die Bosse bei Juventus sich am Ende gegen eine teure Vertragsverlängerung entschieden haben.

Für seinen künftigen Mitspieler Tammy Abraham, seines Zeichens in der jüngsten Saison Torgarant im Roma-Sturmzentrum seit seinem Wechsel von Chelsea im vergangenen Sommer, ist die Sache klar: Der Engländer erwartet zusammen mit dem neuen Mann viel, sehr viel.

Abraham lässt zwei Wochen vor Serie-A-Start gar eine steile These beim Gespräch mit der "Gazzetta" raus: "Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nun den Scudetto gewinnen will. Wir haben ein starkes Team, einen starken Trainer und sind ein großer Klub." Und eben mit Dybala habe man, so Abraham weiter, einen entscheidenen Schlüssel: "Es ist ein Privileg, so einen starken Spieler dazugewonnen zu haben. Deswegen ist die Message für mich klar: Der Klub kreiert ein großes Projekt." Die Ausrichtung: mindestens die Champions-League-Teilnahme, im besten Fall eben die Meisterschaft. "Only the sky is the limit!"

Geht es für Tammy Abraham zusammen mit Paulo Dybala bei der Roma hoch hinaus? IMAGO/AFLOSPORT

Doch es gibt auch noch Fragezeichen: Einerseits hat die Roma mit Henrikh Mkhitaryan (Inter) einen wichtigen offensiven Mittelfeldspieler an die direkte Konkurrenz von Inter Mailand verloren, andererseits ist auch noch nicht klar, ob Nicolo Zaniolo bleiben oder doch noch zu Juventus wechseln wird. Das wäre natürlich ein weiterer Verlust im Angriff, was Dybala sicherlich nicht allein wird auffangen können. Deswegen soll etwa fürs Zentrum noch Georginio Wijnaldum (31) von Paris Saint-Germain kommen.

Und dann wäre da noch Abraham höchstselbst. Der 24-jährige englische Nationalspieler, der letztes Jahr für 40 Millionen Euro nach Rom gekommen ist, bis 2026 unterschrieben hat und mit 27 Toren in sämtlichen Pflichtspielen als Mourinhos "Monster" absolut überzeugt hat, könnte von den Londonern aufgrund einer Vertragsklausel kurzerhand für 80 Millionen Euro zurück zu den Blues geholt werden. Seine Einschätzung dazu: "Ich denke nur an das Hier und Jetzt. Ich fokussiere mich nur auf die Saison, weil ich noch besser werden will."