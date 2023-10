Steigt Ratcliffe am Donnerstag bei ManUnited ein?

Auf Manchester United könnte noch in diesem Jahr die größte Strukturänderung seit 2005 zukommen. Doch entscheidende Fragen rund um Sir Jim Ratcliffe sind noch unbeantwortet.

Am Samstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) braucht Manchester United bei Premier-League-Schlusslicht Sheffield United dringend weitere Punkte, um den Fehlstart in die neue Saison weiter zu korrigieren. Der weitaus wichtigere Termin steht aber wohl schon zwei Tage früher bevor: Am Donnerstag ist eine Sitzung des zwölfköpfigen Vorstands geplant - an dem die wichtigste Richtungsentscheidung seit Jahren debattiert werden soll.

Sir Jim Ratcliffe, Chef des Chemie-Konzerns Ineos und einer der reichsten Briten, steht nach übereinstimmenden englischen Medienberichten kurz davor, 25 Prozent der Klubanteile zu erwerben und könnte am Donnerstag grünes Licht für seinen Einstieg erhalten. Es wäre das vorläufige Ende eines monatelangen Pokerspiels, in dem lange auch ein Konsortium um den katarischen Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani mitmischte, ehe es seine Offerte in der vergangenen Woche offenbar zurückzog, was allerdings weiterhin nicht offiziell bestätigt wurde.

Mit Ratcliffe würde die bei Teilen der Fans regelrecht verhasste Glazer-Familie, die seit 2005 im Klub das Sagen hat, erstmals einen Teil ihrer Kontrolle abgeben. Ratcliffe dürfte darauf spekulieren, mit dem Erwerb von 25 Prozent einen ersten Schritt auf dem Weg zur vollständigen Übernahme zu gehen. Angeblich ist er bereit, umgerechnet 1,5 Milliarden Euro zu zahlen, was hochgerechnet den sechs Milliarden US-Dollar (ca. 5,7 Milliarden Euro) entspräche, mit denen die Glazers den Klubwert beziffern sollen. Al Thani, der die Glazers dem Vernehmen nach ganz aus dem Klub drängen wollte und entsprechend die Hoffnungen weiter Teile der Fans trug, war zur Zahlung einer solchen Summe offenkundig nicht bereit.

Die Glazers besetzen sechs der zwölf Vorstandsposten

Sollte Ratcliffe in Kürze einen Fuß in die Chefetage bekommen, wird insbesondere spannend zu sehen sein, wie sich diese danach aufstellen wird, ebenso, in welcher Form und in welchen Bereichen der 70-Jährige ein Mitspracherecht erhält. Derzeit stellen die Glazers sechs der zwölf Vorstandsposten. Auf massive Investitionen, wie sie Al Thani bei einer erfolgreichen Übernahme in den Kader, das Stadion und das Trainingsgelände anvisiert hatte, müssten die Fans aber wohl noch eine Weile warten.