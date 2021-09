Steigende TV-Quote: DFB-Elf lockt wieder

Die Nationalelf lockte zum Start der Amtszeit von Hansi Flick wieder mehr Zuschauer vor den Fernseher, die TV-Quoten ziehen an.

Das Debüt von Flick als Trainer der DFB-Auswahl beim 2:0 gegen Liechtenstein verfolgten im Schnitt 6,74 Millionen Fußballfans (Marktanteil betrug 26,9 Prozent) auf RTL, beim 6:0 gegen Armenien waren es dann schon 7,11 Millionen Zuschauer.

Die Tor-Gala hatte wohl Lust auf mehr gemacht, denn das Spiel am Mittwochabend in Reykjavik gegen Island wies eine weiter steigende Anzahl an Zuschauern aus.

Den souveränen 4:0-Erfolg gegen die Isländer sahen zur besten Sendezeit 7,34 Millionen Menschen bei RTL. Das entspricht nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 28,9 Prozent und war damit die erfolgreichste Sendung des Tages im deutschen Fernsehen.

Schon in der ersten Halbzeit waren im Schnitt 7,63 Millionen (32,0 Prozent ab 20.45 Uhr) zugeschaltet. Die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels verfolgten dann 7,06 Millionen (26,2 Prozent Marktanteil).





TV-Quoten des DFB-Teams 2020 bleiben unter früherem Niveau