Steidten "taucht" jetzt für Bayer-Konkurrent

Mitte März hatte sich Bayer 04 von Tim Steidten getrennt. Jetzt hat der ehemalige Leverkusener Manager Sport eine neue Aufgabe in der Premier League gefunden.

Die Scheidung von Bayer 04 und Manager Sport Tim Steidten hatte im März in der Branche für Aufsehen gesorgt. Schließlich galt der Manager Sport als eine der treibenden Kräfte, was die Kaderplanung und das Scouting neuer Spieler beim Bundesligisten betrifft. Ein Job, den er in Leverkusen in Zusammenarbeit mit dem damaligen Leiter des Bereichs Scouting und Kaderplanung Kim Falkenberg, der kürzlich zum "Head of Recruitment" bei Bayer 04 befördert wurde, mit überdurchschnittlichen Ergebnissen erledigt hatte.

In den Gesprächen, die zur Trennung führten, hatte Steidten erklärt, "dass ich ein neues Projekt angehen möchte", eines, bei dem er mehr Entscheidungen auch selbst treffen könne. Dies wird jetzt in London der Fall sein, wo er nach kicker-Informationen ab dem 1. Juli bei West Ham United als hauptverantwortlicher Direktor für den Fußball seinen neuen Job antritt.

Rice-Verkauf verschafft Spielraum - Mehr Freiheiten als bei Chelsea

Sein gutes Auge für neue Spieler brachte Steidten den Spitznamen "Perlentaucher" ein, weil er in Leverkusen unter anderem an Transfers von bis dahin eher unbekannten Profis wie Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong oder Piero Hincapie maßgeblich beteiligt war. Künftig wird sich West Ham United Steidtens Qualitäten zunutze machen, das nach einem enttäuschenden 14. Platz in der vergangenen Premier-League-Saison und dem bevorstehenden Über-100-Millionen-Verkauf von Nationalspieler Declan Rice auf dem Transfermarkt größer in Erscheinung treten dürfte.

Bei West Ham findet Steidten größere Gestaltungsmöglichkeiten vor als beispielsweise beim FC Chelsea, der mit mehreren Sportdirektoren arbeitet und mit dem Steidten ebenfalls Gespräche führte. Bei seinem neuen Klub muss er hingegen nur direkt an den Klub-Eigentümer berichten.

Steidten wechselt also zu den Hammers und damit zu einem direkten Konkurrenten von Bayer 04. Schließlich qualifizierte sich West Ham als Gewinner der Europa Conference League für die Europa League, in der auch der Werksklub kommende Saison antritt.