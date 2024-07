Steht Vollath vor einem leisen Abschied aus Unterhaching?

Die SpVgg Unterhaching hat zahlreiche erfahrene Kräfte verloren. Auch im Tor steht ein Wechsel von einem Routinier zu einem Youngster ins Haus. Der Ältere ist verärgert.

Haching und seine verdienten Spieler, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Oftmals gelang es der SpVgg gut, wohlverdiente Akteure nach Vertragsende aus dem Verein gebührend zu verabschieden. Ex-Kapitän Josef Welzmüller zum Beispiel oder aber der ehemalige Regionalliga-Torschützenkönig Stephan Hain seien in diesem Zusammenhang genannt. Der Übergang der beiden Ex-Profis in die Fußballrente erschien ebenso fließend wie harmonisch - und zeigte Unterhaching als jenen Verein, als den ihn die Verantwortlichen um Präsident Manfred Schwabl auch darstellen wollen: familiär und sympathisch.

Bei Torhüter René Vollath (34) ist derzeit noch offen, ob es einmal zu einem harmonischen Abschied kommen wird. Der in der Vorsaison überragende Stammkeeper (kicker-Note 2,57; 14 weiße Westen) mit Vertrag bis kommenden Sommer hatte zuletzt verärgert seine Rolle als Leiter der Torwartakademie beendet, weil er nach eigenen Angaben für diese Tätigkeit seit zwölf Monaten nicht bezahlt wurde (der kicker berichtete). Seit fünf Monaten habe er zudem auf eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Spielervertrages gewartet.

Kann Heide das Hachinger Gerüst zusammenhalten?

Vollath sollte auf eigenen Vorschlag in der kommenden Saison seinen Stammplatz zwischen den Pfosten für U-17-Weltmeister Konstantin Heide (18) räumen. Sowohl aus sportlicher als auch aus finanzieller Sicht wirft diese Personalie nun Fragen auf. Ist es zum Beispiel sinnvoll, einen wenn auch aneckenden Stammtorwart, der in der vergangenen Saison den einen oder anderen Punkt festhielt, einfach so gehen zu lassen? Und kann ein 18-Jähriger ohne Profi-Erfahrung bei aller Qualität das Hachinger Gerüst ebenso zusammenhalten wie sein Vorgänger? Zumal das Team wegen der Abgänge von Patrick Hobsch oder Mathias Fetsch eindeutig an Erfahrung einbüßte. Daran ändert auch der Transfer des bei Borussia Dortmund ausgebildeten Rechtsaußen Noa-Gabriel Simic (19) nichts.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Südtirol scheinen diese Fragen weiterhin unbeantwortet zu sein. Vollath stand nicht zur Verfügung und wusste auch von keiner Veränderung hinsichtlich seiner Personalie zu berichten. Es bleibt also abzuwarten, wie sich der möglicherweise leise Abgang des nächsten verdienten Spielers diesmal auf Verein und Team auswirkt.