Steht Ouedraogo zum Auftakt gleich in der Startaufstellung?

Er ist erst 17 Jahre alt, könnte zum Saisonstart aber schon zum Einsatz kommen, unter Umständen sogar von Beginn an: Assan Ouedraogo gilt als das neue Ausnahmetalent auf Schalke, auch Kapitän Simon Terodde lobt den Mittelfeldspieler vor dem Spiel in Hamburg in den höchsten Tönen.

Hat sich bei S04 in den Vordergrund gespielt: Assan Ouedraogo. picture alliance/dpa