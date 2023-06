"Steht für ehrliche und authentische Arbeit": Wetzlar stellt Carstens als Cheftrainer vor

Nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga stellt sich die HSG Wetzlar auf der Trainerposition neu auf. Mit Frank Carstens übernimmt ein erfahrener Mann an der Seitenlinie der Hessen.

Den ersten Abstieg nach sieben Jahren in der Handball-Bundesliga erlebte Frank Carstens als Trainer des GWD Minden nicht mehr. Bereits im Februar trennten sich die Mindener nach acht Jahren von ihrem langjährigen Trainer, um den Gang in die Zweitklassigkeit mit neuem Schwung auf der Trainerbank zu verhindern. Während das Vorhaben der Ostwestfalen scheiterte, darf Carstens sich nun über eine neue Anstellung in der Bundesliga freuen.

Denn der 51-Jährige wird fortan bei der HSG Wetzlar in Verantwortung stehen. Die Hessen, die als Tabellen-16. nur knapp am Abstieg vorbeischrammten, statteten Carstens am Mittwoch mit einem Zweijahresvertrag bis Sommer 2025 aus. "Mit Frank bekommt die HSG Wetzlar einen ausgewiesenen Handballfachmann an Bord, der über jede Menge Qualität und Erstliga-Erfahrung verfügt. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team die richtigen Leitlinien geben und die notwendigen Inhalte vermitteln wird, die es braucht, um sportlich wieder erfolgreicher zu sein", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in einer Vereinsmitteilung.

Carstens "passt perfekt zur Philosophie der HSG Wetzlar"

"Frank steht als Trainer für ehrliche und authentische Arbeit, für Beständigkeit sowie die Entwicklung von nationalen und internationalen Talenten. Daher passt er perfekt zur Philosophie der HSG Wetzlar. Wir sind sehr froh, dass wir uns nach unseren intensiven Gesprächen entschieden haben, den Weg zukünftig gemeinsam zu gehen", so Seipp weiter.

Carstens hatte in Minden seit 2015 in der Verantwortung gestanden. Zuvor arbeitete er unter anderem bei der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg. Von 2011 bis 2013 war er zudem Co-Trainer der Nationalmannschaft an der Seite des damaligen Bundestrainers Martin Heuberger.

Bereits im Frühjahr nach Carstens Entlassung in Minden habe man Kontakt mit dem Trainer aufgenommen, gleichwohl aber auch verabredet, weitere Gespräche erst nach der Entscheidung im Abstiegskampf zu führen. "Dass das respektiert wurde und nach der Entscheidung im Abstiegskampf weiterhin das große Interesse an einer Zusammenarbeit vorhanden war, war für mich ein positives und wichtiges Statement des Klubs", unterstrich Carstens. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier bei der HSG Wetzlar, einem Klub, der eine lange Erstliga-Tradition und erfolgreiche Geschichte hat. Wetzlar steht dafür, Spieler besser zu machen und auf das nächste Level zu bringen. Eine spannende Aufgabe und Verantwortung, die mich reizt."

Mikulovski bleibt als Assistenzcoach

"Unsere wichtigste Aufgabe wird es allerdings sein, die Leistung der Mannschaft wieder zu stabilisieren - durch Führung, ein klares Spielkonzept sowie die Entwicklung des Tempospiels. Ich freue mich auf meine neue Mannschaft, die Fans, die tolle Heimspiel-Atmosphäre in der Buderus Arena und, das mal als Trainer der Heimmannschaft erleben zu dürfen", so Carstens weiter, der in Wetzlar auf das Interimscoach-Duo Jasmin Camdzic und Filip Mikulovski folgt. Letzterer wird Carstens in der kommenden Spielzeit als Assistenztrainer unterstützen.