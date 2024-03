Steht Anders Eggert vor Rückkehr zur SG Flensburg-Handewitt?

Die SG Flensburg-Handewitt kann ab der Saison 2024/25 offenbar wieder auf die Dienste von Anders Eggert zählen. Der einstige Weltklasse-Linksaußen soll den dreimaligen deutschen Meister ab Sommer als Co-Trainer verstärken.

Bekommt die SG Flensburg-Handewitt zur Saison 2024/25 prominente Verstärkung? Wie der dänische Sender TV 2 Sports berichtet, wird Anders Eggert ab Sommer Assistent von SG-Cheftrainer Nicolej Krickau.

Den Posten als Co-Trainer hat aktuell noch Mark Bult inne, der Flensburg nach der Saison und dann über sieben Jahren allerdings verlassen wird. Der Niederländer wird ab Sommer Cheftrainer bei Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen, der als derzeitiger Achter weder Ambitionen nach oben noch Existenzängste hat. Dort wird Bult Nachfolger des scheidenden Daniel Kubes.

Mit Eggert würde der aktuelle Bundesliga-Dritte (33:11 Punkte) einen absoluten Publikumsliebling zurück an die Förde bringen und die Bult-Lücke adäquat füllen. Eggert spielte von 2006 bis 2017 für den dreimaligen deutschen Meister und gewann in dieser Zeit unter anderem die Champions League im Jahr 2014 sowie den DHB-Pokal im Jahr 2015. In der Saison 2010/11 wurde Eggert mit 248 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Bei seinem Abschied im Juni 2017 wurde Eggert von Geschäftsführer Dierk Schmäschke zum Ehrenkapitän ernannt.

Mit KIF Kolding gegen den Abstieg

Nun soll der Europameister von 2012 offenbar mithelfen, die SG noch näher an die nationale Spitze zu führen. Die Champions-League-Plätze dürften mit Blick auf den Vorsprung der Füchse Berlin (39:5 Punkte) und des SC Magdeburg (36:6 Punkte) nur noch schwer zu erreichen sein.

Aktuell ist Eggert in seiner zweiten Saison als Assistent bei KIF Kolding aktiv, der Verein kämpft auch nach dem 33:33 bei Nordsjaelland Handbold am Donnerstagabend weiter gegen den Abstieg. Laut TV 2 Sports steht Eggert allerdings unabhängig davon ganz dicht vor einer Unterschrift bei "seinem" Verein.