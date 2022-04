Stehaufmännchen 'Obrun2002' ist neuer eSerie A-Champion

Mit Kampfgeist und großer Moral hat sich Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro für den FC Turin am Mittwoch den Meistertitel in der eSerie A 2022 gesichert.

Rückschläge pflasterten den Weg des Italieners zum heimischen Titel in FIFA 22. Schon im Viertelfinale des "Final Eight"-Turniers lag 'Obrun2002' nach dem Hinspiel gegen Francesco 'Hartixel' Ricci mit 0:2 zurück. Das Stehaufmännchen der eSerie A glich im Rückspiel aus, in der Verlängerung gelang der entscheidende Treffer in der 117. Minute.

Diese Dramaturgie konnte 'Obrun2002' auch im Halbfinale aufrechterhalten: Simone 'Figu7rinho' Figura verlangte Tagliafierro alles ab, nach einem 2:2 und einem 1:1 musste der Mann vom FC Turin erneut über 120 Minuten gehen. Diesmal machte er es deutlicher, drei weitere Tore ebneten den Weg ins große Finale um den eSerie A-Titel 2022.

'Obrun2002' zieht verlässlich nach

Dort wartete der leicht favorisierte Karim 'Karimisbak' Rmaiti im Trikot des FC Venedig, der sich im Hinspiel dank eines Treffers in der 78. Minute einen 1:0-Vorsprung erarbeitete. Doch 'Obrun2002' bewahrte in der zweiten Partie weiterhin die Nerven und stellte nach nur einer Viertelstunde auf 1:1 in der Gesamtabrechnung.

Drehen konnte Tagliafierro das Resultat allerdings nicht, stattdessen ging 'Karimisbak' erneut in Führung (40.) - nur um kurz vor dem Halbzeitpfiff wieder den Ausgleich zu kassieren (45.). Aufmerksame Zuschauer werden das Muster jedoch erkannt haben: Rmaiti kam besser aus der Pause und legte zum wiederholten Male vor (51.).

Großer Showdown aus elf Metern

Diesmal brauchte 'Obrun2002' einige Zeit, um sich zu sammeln - mehr als 30 In-Game-Minuten sah 'Karimisbak' wie der Sieger aus. Letztlich rettete sich der Turiner aber doch in die dritte Verlängerung des "Final Eight"-Turniers (82.), die trotz einiger guter Gelegenheiten torlos blieb. Der finale Showdown musste im Elfmeterschießen für Klarheit sorgen.

Und auch dort benötigte Tagliafierro offenbar erst mal den Druck des Rückstands: Direkt der erste Versuch wurde von Rmaiti pariert, der Venedig-Vertreter hingegen versenkte drei Strafstöße in Folge. Da aber auch 'Obrun2002' nach seinem Fehlschuss zum Auftakt sicher blieb, wurde die Spannung gewahrt und intensiviert.

'Karimisbak' verpasste es mit seinem vierten Elfmeter, auf 4:3 zu erhöhen - 'Obrun2002' zog nach diesem Fauxpas mit seinem Kontrahenten gleich. Mit dem nächsten Strafstoß ging Tagliafierro zum ersten Mal überhaupt im Finale in Führung, Rmaiti wirkte nun nervös und vergab neben dem fünften Versuch auch den Meistertitel.

15.000 Euro dank Comeback-Qualität

Während 'Karimisbak' sofort tief in seinen Stuhl versank, brach die Freude hemmungslos aus 'Obrun2002' heraus. Der italienische eNationalspieler hatte allen Widerständen getrotzt und seine geballten Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt - belohnt wurde er neben der eSerie A-Trophäe mit einem Preisgeld von 15.000 Euro.