Stegerer muss Homburg verlassen

Tim Stegerer wird nach zehn Jahren und 234 Regionalliga-Spielen den FC 08 Homburg verlassen. Der 35-jährige Abwehrakteur konnte wegen eines Kreuzband- und Außenbandrisses in der kompletten Saison 2023/24 keine Regionalliga-Minute bestreiten. Laut FCH sei fraglich, ob Stegerer überhaupt noch mal Fußball auf höherem Niveau spielen könne. Sportvorstand Michael Koch bedauert in einer Meldung: "'Stegi' war in den letzten Jahren eine absolute Identifikationsfigur für den Verein. Es ist schade, dass unsere gemeinsame Zeit auf dem Platz nun unter diesen Umständen endet."