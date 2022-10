Stegemann stellt klar: "Hätte Strafstoß für Eintracht geben müssen"

Pfiffen von den Rängen in Richtung Sascha Stegemann gehörten am späten Samstagabend dazu beim Topspiel zwischen der Eintracht und Dortmund. Im Anschluss bezog der Referee Stellung - vor allem zur Szene des Tages.

Der Aufreger des Abends beim Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortund (1:2) beschäftigte auch nach Spielschluss viele Beteiligte - etwa auch einen sichtlich wütenden SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

Zur Auffrischung: BVB-Profi Karim Adeyemi hatte kurz vor der Pause beim Stand von 1:1 den einschussbereiten Frankfurter Jesper Lindström klar gestoßen und so am Einschuss zur absolut möglichen Führung gehindert. Der Pfiff blieb aber aus, ebenso wie ein großer VAR-Eingriff von Dr. Robert Kampka, der sich mit seinem Team an diesem 12. Bundesliga-Spieltag im Kölner Keller versammelt hatte.

Schiedsrichter Sascha Stegemann, Mittelpunkt der Eintracht-Beschwerden und an diesem Samstag auch reichlich von den Rängen mit Pfiffen bedacht, stellte sich im Anschluss und erklärte gegenüber "Sky" seine Sichtweise. Zunächst führte der 37-Jährige aus, wie seine Wahrnehmung während der besagten Szene war: "Auf dem Spielfeld stellte sich die Situation für mich wie folgt dar, dass es zu einem normalen Körperkontakt kam zwischen dem Spieler Adeyemi und Lindström - und dass ich aber kein klares Foul erkennen konnte, keinen klaren Impuls. Sondern nur einen normalen Körperkontakt."

"Wir werden die Szene natürlich aufarbeiten im Team"

Das habe Stegemann direkt danach, als das Spiel unterbrochen war, "entsprechend nach Köln zum VAR transportiert. Dort wurde die Situation gecheckt und als nicht klar und offensichtlich falsch eingestuft. Deswegen lief das Spiel am Ende des Tages weiter." Köln habe ihn deshalb auch nicht nach draußen in die Review Area zitiert, um sich die Bilder selbst noch einmal im Genauen anzusehen.

Und dennoch zog der Referee nach seinem 122. Bundesliga-Einsatz ein klares Fazit, was in der Szene am Ende die richtige Wahl gewesen wäre: "Ja, wenn ich jetzt die Bilder sehe mit den entsprechenden Kameraperspektiven sehe, dann muss man klar konstatieren, dass es einen Strafstoß für Eintracht Frankfurt hätte geben müssen. Weil sich der Sachverhalt in den Zeitlupen und den TV-Bildern anders darstellt als für mich auf dem Spielfeld. Eben dass es einen klaren Impuls mit beiden Händen gibt - auch wenn sie am Ende des Tages nicht komplett durchgestreckt waren. Es hat aber ausgereicht, um den Spieler Lindström zu Fall zu bringen."

Dass das gesamte Gespann das alles nun nochmals auf den Tisch packen und ausdiskutieren wird, verstehe sich von selbst, so Stegemann abschließend: "Wir werden die Szene natürlich aufarbeiten im Team, das werden wir in den kommenden Tagen angehen."