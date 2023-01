Steffen vor Topspiel: "Müssen wieder fokussierter und konzentrierter sein"

Gegen den FC Ingolstadt will die SV Elversberg den missglückten Start ins Kalenderjahr vergessen machen und die Konkurrenz auf Distanz halten. SVE-Trainer Horst Steffen appelliert an die eigenen Stärken.

Für die SV Elversberg war es eine bislang fulminante Drittliga-Saison: 13 von 18 Spielen konnte der Aufsteiger gewinnen, Trainer Horst Steffen verfügt über die beste Offensive und die beste Defensive der Liga. Nun steht der Abschluss der aus Elversberger Sicht märchenhaften Hinrunde an.

Die Partie gegen den FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ist das zweite Duell mit einem Verfolger nacheinander. Vorige Woche wartete der Tabellenzweite aus Wiesbaden auf die Saarländer - und fügte ihnen die dritte Saisonniederlage zu. Immer noch sieben Punkte Vorsprung hat der Ligaprimus auf die Konkurrenz. Eine zweite Niederlage in Folge gab es für Elversberg noch nie in der laufenden Saison und das soll nach Steffens Ansicht auch so bleiben.

Auch Ingolstadt strauchelte zuletzt

"Wir müssen wieder fokussierter und konzentrierter sein und an unsere Stärke glauben", sagte der Elversberger Trainer vor der Partie gegen den Tabellenfünften aus Oberbayern. Steffen, der seinen Vertrag bei der SV erst kürzlich bis 2026 verlängerte, lebt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten vor: "Wenn wir an unsere Bestleistung kommen, werden wir auch wieder ein gutes Spiel gegen Ingolstadt machen."

In den Ingolstädtern, die den Start ins Jahr ebenfalls verpatzt und mit 1:2 gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue verloren hatten, sieht Steffen einen starken Gegner: "Ingolstadt hat eine gute Mannschaft zusammen, die bisher auch eine gute Runde gespielt hat. Es ist eine sehr stabile Truppe, die auf dem Weg nach vorne immer Qualität hat, aber auch ordentlich verteidigt." Mit nur einem Gegentreffer mehr als Elversberg gehört Ingolstadts Defensive zu den besten der Liga.

Die Ingolstädter "wollen jetzt sicherlich auch zeigen, dass sie das besser können", vermutet Steffen, dem der gleiche Kader wie am vergangenen Spieltag zur Verfügung steht. Elversberg verfolgt das gleiche Ziel und hat die Chance, einen direkten Verfolger (aktuell liegt Ingolstadt zehn Punkte hinter der SV) auf Distanz zu halten.