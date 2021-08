Steffen: "Stolz auf das, was die Mannschaft reingeschmissen hat"

In der ersten Runde des DFB-Pokals zwang die SV Elversberg den Bundesligisten aus Mainz bis ins Elfmeterschießen. Letztlich gab es die bittere Enttäuschung für SVE-Coach Horst Steffen, der seine Mannschaft trotzdem lobte.

Der FSV Mainz 05 musste am Sonntag zittern: In der ersten Runde der DFB-Pokal-Saison 2021/22 gastierte er in der Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Anders als erwartet wurde es jedoch kein souveräner Sieg des Erstligisten. Auch nach 120 Minuten stand noch kein Gewinner auf dem Platz.

In Durchgang eins war offensiv wenig von dem Regionalligisten zu sehen, es dominierten klar die Mainzer. Mit etwas Glück für Elversberg, dass Mainz einige Chancen liegen ließ, stand es nach 45 Minuten 0:0. SVE-Coach Steffen reflektierte die erste Hälfte in der Pressekonferenz nach Abpfiff wie folgt: "Es gab ein paar Momente, in denen ich mir dachte, wenn wir jetzt mal einen guten Konter fahren, könnten wir auch ein Tor machen. Das klappte zu Beginn nicht. Ich habe den Jungs nach der ersten Halbzeit gesagt, dass wir eine Situation brauchen, die wir zu Ende spielen."

Steffens Halbzeitansprache wirkt

Genau das passierte dann in der 73. Spielminute: Luca Schnellbacher brachte den Underdog in Führung. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit rettete Angreifer Burkardt den FSV vor dem Pokal-Aus und glich aus. Somit verlängerte sich das Match um zweimal 15 Minuten. Da war es wieder der Viertligist, der als erstes einnetzte, Burkardt gab jedoch die schnelle Antwort und traf zum zweiten Mal. Dadurch war die Entscheidung nach der Verlängerung immer noch nicht gefallen und es ging ins Elfmeterschießen.

Hier bewiesen die Spieler beider Mannschaften Stärke: 15-mal patzte keiner der Schützen. Erst der Schuss des SVE-Defensivmannes von Piechowski klatschte an die Latte und beförderte die Elf von Svensson in die zweite Runde des DFB-Pokals. Bitter für Steffen. "Zweimal führen wir und dann verlieren wir das Spiel. Andererseits bin ich stolz auf das, was die Mannschaft reingeschmissen hat, wie wir da verteidigt haben. Es war eine starke Leistung. So haben wir es bis ins Elfmeterschießen geschafft und das ist eben eine Glückssache", äußerte sich der Trainer.

Er sei froh, den ersten Spieltag der Regionalliga Südwest, die am Freitag startet, frei zu haben. Immerhin sei das Pokalspiel für Körper sowie Psyche des Teams extrem anstrengend gewesen. Es gelte nun, sich davon zu erholen und sich auf die Liga zu konzentrieren. Die erste Partie für die SV Elversberg findet am 21. August (14 Uhr) zuhause gegen die Kickers Offenbach statt.