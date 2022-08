Steffen lobt die Mannschaft - und besonders Neuzugang Jacobsen

Der SV Elversberg ist die faustdicke Überraschung im Pokal geglückt. Nach dem Torfestival gegen Bayer Leverkusen sprach Trainer Horst Steffen seiner Mannschaft ein "Riesenkompliment" aus.

Der wilde Schlagabtausch hatte das bessere Ende für die SV Elversberg: Sieben Tore bekamen die rund 7000 Zuschauer am Samstag in Elversberg zu sehen. Am Ende jubelte nicht etwa der klar favorisierte Bundesligist, sondern der gerade erst in die 3. Liga aufgestiegene Underdog. "Ich bin natürlich überglücklich über den Sieg", sagte ein sichtlich gelöster SV-Coach Steffen nach der Partie. "Wir hatten wirklich ein gutes Spiel, überwiegend kompakt verteidigt."

Angesichts der Torabfolge und dem wilden Hin und Her konnte der Ex-Profi aber erst nach dem Schlusspfiff erleichtert aufatmen, selbst beim zwischenzeitlichen 4:2 durch Kapitän Kevin Conrad hielt sich der Aufstiegstrainer an der Seitenlinie noch zurück und jubelte nur "ein bisschen". Mit Recht: Denn die Werkself schlug in der Schlussphase nochmal zurück, kam auf 3:4 heran und hätte um ein Haar noch die Verlängerung erzwungen. Dazu kam es aber nicht. "Ich bin überglücklich über die mannschaftlich geschlossene Leistung. Insofern ein Riesenkompliment an die Jungs, die heute mächtig geliefert haben", freut sich Steffen und fügte mit Blick auf den Saisonstart - 5:1 in Essen, Tabellenführung und Pokalüberraschung gegen den Champions-League-Teilnehmer - an: "Das ist was ganz Besonderes für den Klub. Das kann gerne so weitergehen."

Ein Sonderlob verdiente sich in des Thore Jacobsen. Der aus Bremen gekommene Mittelfeldmann agierte wieder als wichtiges Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. "Thore hat eine Spielintelligenz, die uns guttut, und er kann unheimlich viel laufen. Dementsprechend hat er viele gegnerische Angriffe verhindert und viele eigene Angriffe entwickelt", sagte Steffen.

Der Neuzugang selbst, der vergangene Saison von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen wurde und nun in der 3. Liga einen neuen Anlauf nimmt, schwebt indes auf Wolke sieben und ist froh über seinen Wechsel zum kleinen Aufsteiger aus dem Saarland: "Ich habe hart gearbeitet und mich zurückgekämpft, aber mir auch Gedanken gemacht, welcher Verein zu mir passt. Und im Moment passt es einfach wie die Faust aufs Auge."