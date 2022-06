Steffel: "Mir war so eine tiefe Zerrissenheit bei Hertha BSC nicht bewusst"

Bei Hertha BSC verpasste er am Sonntag den erhofften Wahlsieg. Bei den Füchsen Berlin geht es für Frank Steffel (56) weiter.

In einem am Montagvormittag kommunizierten Beschluss des Präsidiums der Füchse Berlin heißt es: "Die Vizepräsidenten der Füchse Berlin haben das Rücktrittsangebot ihres Präsidenten abgelehnt und Frank Steffel einstimmig gebeten, die erfolgreiche und vertrauensvolle Arbeit mit den Füchsen fortzusetzen." Steffel, der seit 2005 als Füchse-Präsident amtiert, hatte am Sonntag im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung von Hertha BSC, bei der er als Präsidentschaftskandidat angetreten war, erklärt: "Ich habe mein Amt bei den Füchsen heute morgen verantwortungsvoll niedergelegt."

Bei der anschließenden Wahl des neuen Hertha-Präsidenten hatte der Unternehmer und CDU-Politiker, der von 2009 bis 2021 im Deutschen Bundestag saß, gegen Kay Bernstein überraschend deutlich verloren. Während der Ex-Ultra und Kommunikations-Manager Bernstein 1670 Stimmen bekam, erhielt Steffel lediglich 1280. Im Zuge seiner Vorstellungsrunde hatte Steffel gesagt: "Was ich heute erlebe, ist das Ergebnis von 14 Jahren falschem Mitgliederdialog."

Amtszeit bei den Füchsen läuft bis 2023

Am Montag sagte Steffel dem kicker mit Blick auf den Vortag, der in der Messe- und Kongresshalle CityCube über knapp sieben Stunden äußerst emotional abgelaufen war: "Mir war so eine tiefe Zerrissenheit bei Hertha BSC sowie die Spaltung zwischen den Ultras und den restlichen Mitgliedern in diesem Umfang nicht bewusst."

Und weiter: "Die Mitglieder von Hertha BSC haben eine Richtungsentscheidung getroffen. Auch wenn von über 41 000 Mitgliedern nur 1600 dafür gestimmt haben, ist das Demokratie. Die Frage, ob man so ein Unternehmen mit 150 Millionen Euro Bilanzsumme und professionellem Leistungssport organisieren kann, müssen die Mitglieder von Hertha BSC beantworten." Jetzt bleibt er den Füchsen Berlin, deren Profihandballer die vergangene Bundesliga-Saison auf Platz 3 abschlossen und die unter Steffels Ägide zweimal die Klubweltmeisterschaft und zweimal den EHF-Pokal gewannen, als Frontmann erhalten. Seine Amtszeit dort läuft bis Sommer 2023.