Stefan Meler, HSG Krefeld Niederrhein: "Unser klares Ziel ist die 2. Bundesliga"

In Krefeld herrscht Ausnahmestimmung: Beim Krefeld-Grenzland-Derby gegen den TV Aldekerk werden wieder über 8.000 Zuschauer erwartet. Markus Hausdorf sprach mit dem sportlichen Leiter der HSG Krefeld Niederrhein, Stefan Meler.

Stefan Meler will mit Krefeld in die 2. Handball Bundesliga aufsteigen. HSG Krefeld Niederrhein

Der Start ins Jahr 2024 ist mit drei Siegen in Folge gelungen. Wo steht die HSG Krefeld Niederrhein vor dem Derby gegen den TV Aldekerk sportlich?

Stefan Meler:

Der sportliche Start ins Jahr 2024 ist mit den Pflichtsiegen gegen den TV Homburg und die TSG Haßloch jeweils zu Hause und dem Auswärtssieg gegen unseren "Angstgegner" Longericher SC definitiv gelungen. Das gibt uns in Kombination mit unserer guten Wintervorbereitung viel Selbstvertrauen.

Zuletzt habt ihr zwei weitere Spieler mit Martin Jusbasic und Bastian Roscheck unter Vertrag genommen. Was waren die Gründe für diese beiden Verpflichtungen?

Stefan Meler:

Wir waren nach dem Abgang unseres dritten Torwarts, Gustav König, zum Jahreswechsel auf der Suche nach einem Torhüter. Dann ergab sich die Möglichkeit Martin Juzbasic aus Dormagen zu verpflichten. Da er ein herausragender Torhüter und Typ ist, mussten wir die Chance nutzen.

Mit Bastian Roscheck standen wir in den letzten Jahren immer wieder in Kontakt. Jetzt kam er kurzfristig auf uns, dass er gerne bei den Eagles auf die Platte zurückkehren möchte. Auch hier konnten wir Dank unseren Sponsoren die sich auftuende Chance nutzen. Bastian wird unserem Team, aber vor allem auch den jungen Spielern im Kader durch seine Qualitäten und seine Erfahrung, auf und neben dem Handballfeld viel helfen können.

Mit Bastian Roscheck konnte ein gebürtiger Krefelder und ehemaliger Nationalspieler zurückgeholt werden. Wie wichtig ist eine solche Verpflichtung für den Verein und das Projekt?

Stefan Meler:

Die Verpflichtung von Bastian ist ein Meilenstein für die Eagles, die uns in allen Bereichen einen weiteren Schub geben wird. Neben Sven Bartmann einen weiteren Krefelder Jungen im Team zu haben, schafft weitere Identifikation.

Am Samstag steigt das Derby gegen den TV Aldekerk zum zweiten Mal in der großen YAYLA Arena. In der vergangenen Saison waren über 8.000 Zuschauer zu Gast bei diesem Drittligaspiel. Wie sieht es in diesem Jahr aus, wieviele Tickets konnten abgesetzt werden?

Stefan Meler:

Wir bewegen uns wieder auf eine volle Halle zu. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

Wie wichtig ist ein solches Event in der YAYLA Arena für Euer Projekt?

Stefan Meler:

Das Event im letzten Jahr hat gezeigt, dass wir hierdurch einen weiteren Schub in unserer Entwicklung hatten. Unser Zuschauerschnitt bei den normalen Heimspielen ist gestiegen, aber auch konnten wir sehr positive Effekte auf der Sponsoren- und Partnerseiten verzeichnen. Aber ich möchte hier auch erwähnen, dass so ein Event nicht ohne unsere Sponsoren und Partner, die Geschäftsführung und das tolle Team hinter dem Team, aber vor allem unsere vielen ehrenamtlichen Helfer*innen möglich wäre.

Ihr wollt in die 2. Bundesliga. Wie siehst du die HSG Krefeld Niederrhein sportlich aber auch im Umfeld für diesen Schritt aufgestellt?

Stefan Meler:

Wir sind Leistungssportler und wollen immer das Maximale erreichen. Daher ist unser klares Ziel die 2. Bundesliga. Sportlich haben wir uns in den Jahren seit dem Abstieg immer weiter verbessert und haben an jeder Aufstiegsrunde teilgenommen. Jetzt geht es darum die letzten Schritte zu gehen. Unser Umfeld hat sich enorm verbessert und professionalisiert. Hier bewegen wir uns in vielen Bereichen bereits auf einem höheren Level. Aber es gibt natürlich immer noch Verbesserungsmöglichkeiten.

Sollte der Sprung in Liga 2 gelingen, was müsste sich noch verändern, um nicht - wie nach dem ersten Aufstieg in die 2. Liga 2018 - direkt wieder abzusteigen?

Stefan Meler:

Bei einem möglichen Aufstieg müssten wir uns in allen Bereich auf und neben dem Handballfeld weiter verbessern. Das ist uns bewusst und die entsprechenden Pläne und Ideen im Rahmen unserer wachsenden Möglichkeiten gibt es bereits. Aber dennoch wäre ein Kampf um den Klassenerhalt eine noch größere Herausforderung als ein Aufstieg.