Stefan Kretzschmar vor der Hauptrunde der Handball-EM optimistisch

Trotz der kniffligen Ausgangslage traut der frühere Nationalspieler Stefan Kretzschmar den deutschen Handballern bei der Heim-EM den Einzug in die nächste Runde zu.

"Ich glaube an das Halbfinale", sagte Stefan Kretzschmar der Hamburger Morgenpost, aber "du darfst jetzt kein Spiel mehr verlieren". Der 50-Jährige ist bei der Handball-EM als Experte von Dyn im Einsatz, zum Turnierstart wurde zudem die Dokumentation Kretzsche - Der Handball-Punk veröffentlicht.

Durch die Niederlage gegen Olympiasieger Frankreich zum Abschluss der Vorrunde (30:33) startet die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit 0:2 Punkten in die Hauptrunde in Köln. Hoffnung machen Stefan Kretzschmar die bisherigen Leistungen des DHB-Teams sowie die kommenden Gegner: "Das ist nichts, was mir Angst macht. Da wartet keine Übermannschaft", der "absoluten Weltspitze" gehe die Mannschaft "aus dem Weg".

Zum Auftakt treffen Gislason und Co. am Donnerstag auf Island (20.30 Uhr/ZDF und Dyn), danach warten Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und Kroatien (Mittwoch/alle 20.30 Uhr). "Diese vier Gegner sind für uns schlagbar und machbar", betonte Kretzschmar, doch Deutschland brauche "weiterhin einen starken Andi Wolff und eine starke Abwehr, die gegen Frankreich nicht immer gut stand".

