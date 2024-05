Stefan Kretzschmar: "Überlebenswichtig, um die Geschichte weiter zu schreiben"

Die Füchse Berlin werden erstmals seit elf Jahren wieder in der Handball Champions League spielen. Warum das aus Sicht des Füchse-Sportvorstands Kretzschmar "überlebenswichtig" ist:

Am vergangenen Wochenende war es soweit: Die Füchse Berlin lösten mit einem 28:25-Auswärtssieg bei der TSV Hannover-Burgdorf - und durch den Flensburger Patzer im Parallelspiel - das Ticket für die Champions League. "Es ist der nächste Schritt und überlebenswichtig, um die Geschichte weiter zu schreiben", unterstreicht Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar im Dyn-Format "Kretzsche & Schmiso" die Bedeutung dieses Erfolgs.

Füchse Berlin jubeln über Ticket in die Champions League: "Ein Riesending"

"Die einzige internationale Liga, in der man Geld verdient"

"Die European League ist eine tolle Liga, die sich verbessert hat und wo die Qualität angestiegen ist. Aber die Champions League ist das Nonplusultra und die einzige internationale Liga, in der man Geld verdient", erklärt Kretzschmar. Auch Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler äußerte zuletzt bei Dyn: Mit der European League verdiene man kein großes Geld.

Was bedeutet die Champions-League-Teilnahme für die Füchse-Kaderplanung? Kretzschmar wollte sich da noch nicht festlegen. "Ob das dann dazu führt, dass man noch einen 17. Spieler in den Kader aufnehmen oder verpflichten kann, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Das ist jetzt noch nicht auf der Agenda", so der 51-Jährige. Bisher haben die Berliner für die kommende Saison in Abwehrspezialist Lukas Herburger nur einen "richtigen" externen Neuzugang geholt.

