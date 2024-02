Stefan Kretzschmar über Schiedsrichter-Kritik: "Es kotzt mich an!"

Nach dem Spitzenspiel der Handball-Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin (31:31) am vergangenen Wochenende gab es wieder einmal viel Kritik an den Schiedsrichtern. Stefan Kretzschmar, Füchse-Sportvorstand, verteidigt im Dyn-Vodcast "Kretzsche & Schmiso" die Unparteiischen.

Das Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin am vergangenen Sonntag wurde den Erwartungen an ein solches Spitzenspiel absolut gerecht. Berlins Lasse Andersson sicherte dem Tabellenführer der Handball-Bundesliga, nach einer packenden Schlussphase, mit seinem "Buzzer-Beater" einen Punkt (31:31).

Mit Bezug auf das Spiel sagt Stefan Kretzschmar, Füchse-Sportvorstand und Dyn-Experte, im gemeinsamen Vodcast mit Florian Schmidt-Sommerfeld: „Weißt du, was mir extrem auffällt und was ich so ganz gefährlich und schlimm finde? Ich meine, ich kenne unsere Handball-Welt. Aber wenn ich mir - und das mache ich wirklich gerne - nach dem Spiel Social Media angucke im Allgemeinen..."

"Es sind immer die Schiedsrichter schuld!"

Kretzschmar fragt: "Weißt du, wer immer Schuld hat bei Niederlagen?" Der 51-Jährige schiebt die Antwort selbst hinterher: "Es sind immer die Schiedsrichter schuld! Egal, auf welcher Seite! Und ich sage dir, Schulze/Tönnies haben dieses Spitzenspiel überragend gepfiffen. (...) Auf diesem Niveau, die können das, souverän.“

Robert Schulze und Tobias Tönnies leiteten die Partie. Im Nachgang wurde beispielsweise das Übersehen des Gesichtstreffers von Flensburgs Johannes Golla gegen Berlins Mathias Gidsel oder das Nicht-Pfeifen eines vermeintlichen Stürmerfouls von Andersson bei der letzten Aktion kritisiert.

Kretzschmar verteidigte die Schiedsrichter vehement und führte an, dass man es dadurch nicht besser mache, es eh ein Nachwuchsproblem im Schiedsrichter-Bereich gebe und "es einfach nur schlecht" sei, "ständig auf den Schiedsrichtern rumzuhacken und andauernd die verantwortlich zu machen für das Unvermögen der eigenen Mannschaft."

"Es kotzt mich an"

"Aus beiden Lagern, sowohl von Flensburger als auch von Berliner Seite, kam: 'Die Schiedsrichter sind Schuld, dass wir nur einen Punkt geholt haben'. (...) Nur schlecht auf Schiris rumzuhacken, es kotzt mich an, macht erst mal selbst den Job. Ich finde das so schlecht. Das wollte ich mal loswerden", so Stefan Kretzschmar im Dyn-Vodcast "Kretzsche & Schmiso".