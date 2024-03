Stefan Kretzschmar: "Mir haben ein paar Prozente bei einigen Spielern gefehlt"

Die Füchse Berlin gewinnen ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen in einer torreichen Partie mit 39:32 (20:15). Nur einer ist nicht zufrieden.

"Ich bin weit davon entfernt, schlechte Stimmung zu machen. Wir haben das Bundesligaspiel gegen Erlangen gewonnen", so Stefan Kretzschmar in der Pressekonferenz nach dem 39:32-Heimsieg (20:15) gegen den HC Erlangen. Zufrieden war er dennoch nicht.

"Ich glaube, dass wir es heute nicht hoch genug gewonnen haben. Wir hätten es deutlicher gestalten können, bei allem Respekt vor einer aufopferungsvoll kämpfenden Erlanger Mannschaft. In der Abwehr haben wir es über weite Strecken nicht gut gelöst und hatten nicht den hundertprozentigen Fokus auf den 1:1-Duellen. Für meine Begriffe waren wir da heute nicht konzentriert genug gegen eine stark verletzungsgeprägte Erlanger Mannschaft", so der Vorstand Sport der Füchse Berlin weiter.

"Ich will jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen, aber das war in der Abwehr nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und es bedarf schon einer starken Steigerung für die zwei Spiele, die in der nächsten Woche auf uns warten", fährt Kretzschmar, der nächsten Sonntag mit den Füchsen in Magdeburg gefordert ist, fort.

Zu wenig Einsatz?

"Ich erwarte, wenn wir die Möglichkeiten zum Wechseln haben, dass die, die dann spielen mit Courage und Leidenschaft im Einsatz ihre Zeiten nutzen. Klar dürfen wir nie in den Hintergrund drängen, dass man nicht automatisch auf dem selben Niveau des Leistungsvermögens ist wie vor einer langen Verletzung."

"Aber mir haben da heute ein paar Prozente bei einigen Spielern gefehlt und das ist nicht nur auf Verletzungen oder sonst irgendetwas zurückzuführen. Es geht auch nicht nur um die verletzten Spieler. Es geht einfach um den Fokus und wie sich jeder hier in diesem wirklich kräftezehrendem Kampf reinhaut, der bis zum Ende der Saison auf uns zu kommt", so Kretzschmar weiter.

Auf Nachfrage erläutert er: "Heute waren ein paar Sachen, die mir und auch den Jungs selber nicht gefallen haben. Wir haben Zweikämpfe zu einfach verloren und da nach einem sehr hohen Vorsprung, der relativ früh zustande kam, vielleicht schon gedacht haben, dass das heute leicht oder einfach geht. Das wird in der Bundesliga nicht passieren. Dafür bestraft dich auch eine Mannschaft wie Erlangen, die immer noch eine hohe Qualität hat, zurückzukommen."

"So etwas darf sich nicht einschleichen, ich sehe das bei unserer Mannschaft auch bisher in der Saison nicht. Heute ist mir das in einzelnen Situationen ein paar Mal aufgefallen. Vielleicht ist das auch menschlich, trotzdem muss man das einfach warnend erwähnen, sich damit auseinandersetzen, dann hat man am Sonntag sicherlich ein anderes Kaliber."

"Ich weiß, dass da jeder in unserer Mannschaft brennt und dass das natürlich das Spiel der Spiele ist. Mir ist klar, dass dort dann jeder bis in die Haarspitzen motiviert ist, aber heute habe ich ein paar Sachen gesehen, die mir persönlich nicht so gut gefallen haben", schließt Stefan Kretzschmar im Hinblick auf das Spitzenduell am Sonntag in Magdeburg ab.