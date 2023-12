Stefan Kretzschmar: "Für mich ist das, was wir dieses Jahr spielen, ein Wunder."

Die Füchse Berlin spielen erneut eine starke Saison. Aber der Kader ist aufgrund Verletzungen schmal. Das soll sich ändern.

Angesichts der Belastungen für die Stammspieler der Füchse Berlin hat Sport-Vorstand Stefan Kretzschmar Verstärkung in Aussicht gestellt. "Wir müssen aufpassen, dass wir den Jungs, die so ein Pensum abreißen - ich nenne exemplarisch Mathias Gidsel, Lasse Andersson, Nils Lichtlein und Mijajlo Marsenic - dass wir denen Hilfe geben. Weil das kann über einen gewissen Zeitraum gutgehen, das wird aber nicht ewig gutgehen", sagte der 50-Jährige dem rbb am Dienstag. "Ich würde mich nicht ärgern, wenn wir noch einen Spieler dazubekommen würden." Auch die Rückkehr von Nationalspieler und Kapitän Paul Drux sei ein wichtiger Faktor.

In der Handball-Bundesliga sind die Berliner trotz des wegen Verletzungssorgen schmalen Kaders punktgleich mit Tabellenführer Magdeburg Zweiter. Auch im Pokal und in der European League ist das Team noch vertreten. "Für mich ist das, was wir dieses Jahr spielen, ganz ehrlich ein Wunder. Weil wir eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga sind, die in meinen Augen am Optimum spielt. Unsere Jungs holen tatsächlich immer das Maximale heraus", sagte Kretzschmar, der seinen Vertrag bei den Füchsen in der vergangenen Woche bis 2026 verlängert hatte.

Mit dem Club hat der ehemalige Weltklasse-Handballer noch einiges vor. "Wie realistisch das ist, steht mal auf der einen Seite - aber der Traum von der deutschen Meisterschaft oder von der Champions-League-Teilnahme ist natürlich da. Das ist die Vision, die wir hier haben, die wir auch den Spielern mitgeben und mit ihnen teilen, und wo wir auch alle in dieselbe Richtung gehen", sagte er.