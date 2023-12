Stefan Kneer und TV Hüttenberg mit Respekt vor Potsdam

Am heutigen Sonntag reist der TV Hüttenberg zum 1. VfL Potsdam, der mit einem Sieg an Punkten wieder mit Zweitliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim gleichziehen könnte. TVH-Coach Stefan Kneer hat einigen Respekt vor dem Duell, will aber gewinnen.

Stefan Kneer und der TV Hüttenberg treffen heute mit Potsdam auf ein Spitzenteam der 2. Handball Bundesliga. Heinz J. Zaunbrecher