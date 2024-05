Steer verlässt Buchbach in Richtung Bayernliga

Vor wenigen Tagen feierte Tobias Steer in der Regionalliga Bayern noch den Klassenerhalt mit dem TSV Buchbach, für den Angreifer wird es künftig aber in der Bayernliga weitergehen. Der 26-jährige Offensivspieler wird den "Kultklub" nach drei Jahren Vereinszugehörigkeit verlassen und schließt sich dem Bayernliga-Spitzenteam SV Erlbach an.