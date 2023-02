Steelers holen Naud in neuer Funktion zurück

Die Bietigheim Steelers haben ihren Ex-Trainer Daniel Naud als neuen Sportlichen Leiter verpflichtet.

Der 60-jährige Kanadier, der Ende November als Chefcoach freigestellt worden war, soll künftig Trainerteam und Kader zusammenstellen. Der Posten wurde beim Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Verein neu geschaffen, um die Verantwortlichkeiten im Club laut Christoph Heinzmann, Präsident des SC Bietigheim-Bissingen Steelers e.V. auf mehreren Schultern zu verteilen. Naud hatte die Steelers in der vergangenen Spielzeit als Trainer in die DEL geführt.

Naud führte Steelers zurück in die DEL

Naud hatte die Steelers in seiner zweijährigen Amtszeit aus der DEL2 in die DEL geführt. In der vergangen Saison schaffte Naud mit seiner Mannschaft noch überraschend souverän den Klassenerhalt, in diesem Jahr lief es für die Steelers allerdings nicht mehr.

Bis zur Entlassung des Kanadiers holten die Steelers nur 17 Punkten aus 22 Spielen und kassierten zudem noch einige herbe Klatschen. Das sorgte schlussendlich dazu, dass er beurlaub wurde.