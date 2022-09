Steelers atmen auf: Bei T.J. Watt bestätigen sich die Befürchtungen nicht

Glück im Unglück für die Pittsburgh Steelers. "Defensive Player of the Year" T.J. Watt muss wegen seiner am Sonntag erlittenen Brustmuskelverletzung nicht operiert werden und fällt wohl nicht so lange aus wie zunächst befürchtet.

"I'll be back": Steelers-Star T.J. Watt. IMAGO/ZUMA Wire