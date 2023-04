Steegmann: "RWE ein Stück weit verjüngen"

Nach der Trennung von Sportdirektor Jörn Nowak hat bei RWE das Duo Christian Flüthmann und Marcus Steegmann übernommen. Sie wollen den Kader verjüngen.

Jörn Nowaks Entlassung als Sportdirektor bei Rot-Weiss Essen kam überraschend. Der ehemalige sportliche Verantwortliche war seit Sommer 2019 im Verein tätig und kehrte in der vergangenen Saison mit RWE in die 3. Liga zurück. Nach dem Absturz in die Regionalliga 2007 war der Traditionsklub somit im Profifußball zurück. Obwohl Essen als Aufsteiger zuletzt nach wie vor aussichtsreiche Chancen auf den Ligaerhalt hatte, musste der 37-Jährige vor zwei Wochen seine Sachen packen.

Die Nachfolge war schnell geklärt: Mit Christian Flüthmann und Marcus Steegmann übernimmt ein Duo. Beide sind bereits im Amt und planen schon die kommende Spielzeit an der Hafenstraße. In dieser soll der Essener Kader möglichst verjüngt werden.

Kaderverjüngung wie bei Viktoria Köln

Steegmann, der zuletzt Kaderplaner bei Viktoria Köln war, will in Essen einen ähnlichen Weg gehen. "Wir haben es dort geschafft, Jungs aus dem eigenen Nachwuchs bei den Profis zu integrieren. Und mein Ansatz ist es schon, dass wir RWE ein Stück weit verjüngen", geht Steegmann gegenüber der "WAZ" auf die künftige Kaderstrategie ein.

Dies hat laut dem 42-Jährige nicht nur Kostengründe. "Bei Viktoria war es nicht nur eine finanzielle Sache, dass wir auf junge Spieler gesetzt haben. Wir haben schließlich für junge Spieler auch Geld bezahlt. Wir wollten schlichtweg eine hungrige Mannschaft haben. Und jetzt wächst da etwas zusammen. Das wird auch ein grundsätzlicher Ansatz bei Rot-Weiss Essen sein", fährt Steegmann fort.

Fokus auf Daten-Scouting

Dieser schließt jedoch Verpflichtungen routinierterer Spieler nicht aus. "Das alles heißt aber nicht, dass wir keinen erfahrenen Spieler verpflichten werden. Wenn wir sehen, dass uns Leadership in der Truppe fehlt, dann kann eine Verpflichtung eines 30-Jährigen auch ein Puzzleteil sein." Ob ein erfahrener Profi für das aktuelle Kadergefüge notwendig ist, soll in den kommenden Wochen final bewertet werden.

Neben der Verjüngung des Kaders will Steegmann auch beim Videoscouting auf Bewährtes aus Köln zurückgreifen. "Wir waren bei Viktoria Köln im Scouting durchaus breit aufgestellt. Wir hatten auch das Thema Daten-Scouting. Das wird auch bei Rot-Weiss Essen der Fall sein. Wir wollen uns breiter aufstellen, damit wir dann auch bessere Entscheidungen treffen."

Beim Blick auf Neuzugänge soll nach wie vor der deutsche Markt das Kerngebiet bleiben. "Grundsätzlich sind die 3. Liga und alle Regionalligen spannend für uns. Ich bin ehrlich: Wir werden nicht nur Spieler aus dem Ruhrgebiet zu Rot-Weiss Essen holen können. U-23-Mannschaften sind natürlich auch spannend."