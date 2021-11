Steckt Bicakcic in der Endlos-Schleife?

Während Leidensgenosse Benjamin Hübner zuletzt ebenfalls nach über einem Jahr Zwangspause zumindest wieder im Kader stand, ist Ermin Bicakcic noch nicht mal zurück im Mannschaftstraining.

Am vergangenen Wochenende feierte der Stuttgarter Silas ein viel beachtetes Comeback nach seinem Kreuzbandriss. Den hatte sich der Kongolese vor acht Monaten Ende März zugezogen. Da lag Ermin Bicakcics Kreuzbandriss schon ein halbes Jahr zurück. Am 27. September 2020 hatte sich der mittlerweile 31 Jahre alte Verteidiger die folgenschwere Verletzung zugezogen im Spiel gegen Bayern München, das die TSG damals 4:1 gewann, in Führung geköpft von Bicakcic.

Nun sind natürlich weder Kniegelenke noch Verletzungen noch Heilungsverläufe beliebig vergleichbar, dennoch hinkt "Eisen-Ermin" den branchenüblichen Heilungszeiten selbst nach einer solch schweren Blessur schon weit hinterher. Während sein Abwehrkollege und Leidensgenosse Benjamin Hübner ebenfalls nach über einem Jahr Zwangspause nach einer komplizierten Verletzung am Sprunggelenk zuletzt zumindest wieder im Spieltagskader der Hoffenheimer auftauchte, hat der Bosnier noch nicht mal das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Bicakcic: "Es ist schwer, das richtige Maß der Belastung zu finden"

Immer wieder scheint das lädierte Kniegelenk auf Belastungen zu reagieren und anzuschwellen. Schon im Sommer und im Oktober berichtete der kicker über nicht enden wollende Rückschläge. "Es ist schwer, das richtige Maß der Belastung zu finden", hatte Bicakcic erklärt und auch Sebastian Hoeneß von wiederkehrenden „kleineren Rückschlägen" berichtet, "der Verlauf ist nicht so, wie wir uns das vorstellen", so der TSG-Trainer, dessen damals formulierte Hoffnung sich bislang nicht erfüllte: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir ihn in naher Zukunft auf dem Platz sehen." Steckt Bicakcic also in einer Endlos-Schleife fest?

Weiterhin kann der gerade wegen seiner Körperlichkeit und robusten Zweikampfführung arg vermisste Verteidiger nur individuelle Programme absolvieren. Der Stillstand dürfte den ehrgeizigen Athleten mental arg belasten. Wie bei Hübner läuft auch Bicakcics Vertrag nach dieser Saison aus. Wie bei Hübner, den Hoeneß selbst als Rekonvaleszent als Kapitän bestätigt hatte, weiß die TSG auch bei Bicakcic um dessen Verdienste und Wirkung in der Mannschaft, der er als einer der Dienstältesten bereits seit 2014 angehört. Also gibt keiner die Hoffnung auf. „Weil er ein unermüdlicher Kämpfer ist", sagt stellvertretend Hoeneß.