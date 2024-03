Stecker gezogen: So droht Gladbach der Absturz

Der Einzug ins Pokal-Halbfinale sollte als Stimmungs-Aufheller dienen in einer tristen Gladbacher Saison. Nun droht jedoch auch in der Bundesliga Ungemach. Ein Kommentar von kicker-Reporter Oliver Bitter.

Es steht der 26. Spieltag an, und Borussia Mönchengladbach weist im Vergleich mit dem 1. FC Köln auf Relegationsplatz 16 satte neun Punkte mehr auf, dazu die deutlich bessere Tordifferenz.

Beruhigend aber ist dieser Vorsprung bei realistischer Betrachtung nicht, erst recht nicht nach der Bauchlandung im Saarbrücken. Mit der Vermutung, die Mannschaft könne großem Druck nicht standhalten, legt Roland Virkus am späten Dienstagabend den Finger in die Wunde. Komplett enttäuscht zeigte sich der Manager nach dem Aus beim Drittligisten im Saarbrücker Ludwigspark - und nahm auch Trainer Gerardo Seoane in die Pflicht.

Denn die Pleite im Saarland passt ins Bild einer reichlich deprimierenden Saison. In der Schlussphase eines völlig unbefriedigenden Spieljahres, dem das Etikett des Umbruchs anpappt, droht die Stimmung rund um die Borussia tatsächlich zu kippen.

Die Chance aufs Pokalfinale - leichtfertig vergeben

Nachvollziehbar, dass die lange Zeit sehr nachsichtigen Fans nun auf die Barrikaden gehen, weil auch die Chance, erstmals seit 1995 mal wieder beim Pokalfinale in Berlin vorstellig zu werden, ziemlich leichtfertig vergeben wurde.

Auch an den Einlassungen der Profis war abzulesen, dass diese Niederlage wohl nicht so leicht aus den Kleidern zu schütteln ist, und realistisch ist die Annahme, dass Borussia am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Niederlage beim Aufsteiger Heidenheim einfährt, bevor es in die Länderspielpause geht.

Es stehen ungemütliche Zeiten an

Es falle ihm schwer, den Blick nach vorne zu richten, gestand Julian Weigl, das späte 1:2 dürfte die Spieler bis ins Mark getroffen haben. Merkwürdig in diesem Zusammenhang, dass Trainer Gerado Seoane in der Schlussphase wohl gar nicht mehr damit rechnete, dass sich der wackere Drittligist noch mal zu einem zielführenden Konter aufraffen könnte. Denn die Rest-Verteidigung wurde sträflich vernachlässigt, anstatt auf Nummer sicher zu gehen und in der Verlängerung die Entscheidung zu erzwingen.

Auch Seoane muss sich natürlich Fragen gefallen lassen, nicht nur wegen der Pleite im Pokal. Immer wieder wird bei der Borussia vom Umbruch gesprochen, aber der Kader müsste auch in der aktuellen Besetzung über mehr Qualität verfügen, als so eine lasche und deprimierende Saison abzuliefern.

Alle Beteiligten tun jedenfalls gut daran, die Absturzgefahr nicht zu unterschätzen. Die aktuelle Stimmung und der klägliche Zustand der Mannschaft deuten stark darauf hin, dass für Borussia Mönchengladbach sehr ungemütliche Zeiten anstehen. Ganz klar: In dieser Verfassung droht der Absturz.