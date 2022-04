Steals, Busts, Draft-Anekdoten: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Nach den verrückten NFL-Wochen voller großer Trades und Vertragsverlängerungen rückt nun der Draft näher. Bei "Icing the kicker" dreht sich in dieser Woche deshalb zur Einstimmung alles um Steals und Busts der Vergangenheit. Namen wie Ryan Leaf, JaMarcus Russell oder Tony Mandarich fallen - verbunden mit verrückten Stories.

Der Draft rückt immer näher: Schon in der Nacht vom 28. auf den 29. April (MEZ) steigt die alljährliche Talente-Lotterie der NFL - und das an einem mehr als nur passenden Ort. In der Spielermetropole Las Vegas geht die große Show über die Bühne. Wer wird dieses Mal als First Overall Pick auf die Bühne stolzieren und damit Nachfolger von Trevor Lawrence von den Jaguars, die übrigens erneut an 1. Stelle ziehen dürfen, werden?

Als große Einleitung zum diesjährigen Draft widmet sich die neue Folge "Icing the kicker" den Drafts der (jüngeren) Vergangenheit - und liefert verrückte, kuriose sowie teils unglaubliche Geschichten aus dem bunten Potpourri des American Football. Host Alex "Kucze" von Kuczkowski spricht mit seinen Gästen Christian "Detti" Detterbeck aus der Footballerei sowie kicker-Redakteur Markus "Grille" Grillenberger über Namen wie Ryan Leaf, JaMarcus Russell oder auch Tony Mandarich.

Die Crew kommt dabei aber auch an bekannten Steals wie die nach Rücktritt vom Rücktritt doch wieder für die Buccaneers spielende NFL-Legende Tom Brady, den eine Ära prägenden Cornerback Richard Sherman oder Neu-Bronco Russell Wilson nicht vorbei.

Wer also Geschichten aus dem Draft-Kuriositätenkabinett hören will - "Icing the kicker" liefert hierfür die Antworten.

In der Offseason der NFL gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge "Icing the kicker", die nächste erscheint am 21. April.

ITK #10: So irre ist der NFL Draft In drei Wochen geht’s rund. Dann, am 28. April, startet in Las Vegas der NFL Draft. Eine Show mit einzigartigem Unterhaltungsfaktor. Kucze und Detti aus der Footballerei sowie Grille vom kicker machen euch in dieser Folge heiß auf die Veranstaltung, die einem Poker-Spiel bzw. einer Lotterie gleicht. Wie ist der Draft überhaupt entstanden? Was ist bislang schon alles passiert? Was waren die größten positiven Überraschungen, die bittersten negativen Erfahrungen und die irrsten Kuriositäten? Wir sprechen darüber. Macht euch unter anderem bereit für Russell Wilson, Julian Edelman, Ryan Leaf, JaMarcus Russell, Mr. Irrelevant und einem Zeit-Fauxpas der Minnesota Vikings. Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 21. April. ITK #9: Das verrückte Quarterback-Karussell in der NFL 24.03.2022 ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL 10.03.2022 ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München 24.02.2022 ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA 14.02.2022 weitere Podcasts

"Icing the kicker" ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts.