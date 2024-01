"Staubwischer" gesucht: Zwickau will und muss die Defensive verstärken

Robin Lenk ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann. So muss er einige personelle Fragezeichen beim FSV Zwickau bearbeiten. Auf der Suche befindet er sich vor allem nach einem gestandenen Defensivspieler.

Schnellen Fußes eilte Sportdirektor Robin Lenk am Dienstagabend auf das Stadiongelände von Testgegner VfB Empor Glauchau (6. Liga), der als Generalprobe für den mittlerweile witterungsbedingt wieder abgesetzten Nachholer beim SV Babelsberg 03 taugen sollte. Lenk kam gerade aus dem Büro, als er den Kunstrasen betrat und sich für die erste Halbzeit einen Platz neben einem der beiden Tore suchte. Von dort munterte er die eigenen Spieler auf, die bei den Angriffen auf das gegnerische Tor nicht selten auf dem seifigen Boden ins Rutschen gerieten und gefährlich nahe neben ihm auf Höhe der Torauslinie zum Stoppen kamen.

Defensive muss verstärkt werden

Büro, Trainingsbeobachtung, Testspiele - Lenk pendelt dieser Tage zwischen den Arbeitsplätzen. Einerseits begutachtet er, wie sich die Mannschaft schlägt, macht sich Gedanken, welches Gesicht der FSV Zwickau nächste Saison haben soll. "Den ein oder anderen, wo der Vertrag ausläuft, wollen wir gerne behalten, wozu vor allem auch unser Torjäger Marc-Philipp Zimmermann zählt", verrät Lenk. Andererseits hält er die Augen nach noch einer Verstärkung offen. Die Betonung liegt auf einer, denn mehr ist finanziell nicht drin. Die Finanzierung soll über externe Geldgeber aus den Reihen des Vorstands gesichert werden. Gesucht wird für die Innenverteidigung, respektive das defensive Mittelfeld.

Lenk: "In der Analyse sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass bei 27 geschossenen Toren das Problem nicht in der Offensive liegt, sondern eindeutig in der Defensive, wo wir von allen Teams die meisten bekommen haben. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir einen Spieler finden, der uns sofort weiterhilft, dann werden wir etwas tun. Wir werden aber nicht aus reinem Aktionismus heraus etwas machen, sondern nur wenn uns derjenige sofort weiterhilft."

Wir wollen keinen 18-,19- oder 20-Jährigen, sondern einen gestandenen Spieler, der schon mal in mindestens dieser Liga Staub gewischt hat. Robin Lenk (FSV-Sportdirektor)zum Anforderungsprofil eines Neuzugangs

Zwickau muss nicht alleine zwangsläufig wegen der defensiven Anfälligkeit etwas machen, sondern auch weil Innenverteidiger Sonny Ziemer wegen eines Kniescheibenbruchs voraussichtlich bis Ende Februar/Anfang März ausfallen wird. "Durch diese Verletzung ergibt sich zusätzlicher Handlungsbedarf. Wir wollen aber keinen 18-,19- oder 20-Jährigen, sondern einen gestandenen Spieler, der schon mal in mindestens dieser Liga Staub gewischt hat", so Lenk. So gerne die Westsachsen am Sonnabend in Babelsberg den Re-Start vollzogen hätten, kommt der Spielausfall doch etwas gelegen, denn der beabsichtigte Neuzugang hätte bis dahin noch nicht zur Verfügung gestanden.

Als Ersatz für die abgesagte Partie in Babelsberg bestreitet der FSV übrigens am Samstag ein Testspiel bei Oberligist FC Grimma.