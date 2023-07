Statt Premier League: Hütter übernimmt in Monaco

Adi Hütter ist zurück auf der Trainerbank. Der 53-Jährige träumte von der Premier League - coacht nun aber ab sofort die AS Monaco.

Back in business: Adi Hütter übernimmt die AS Monaco zur Saison 2023/24. Getty Images

Cote d'Azur statt britische Insel: Adi Hütter übernimmt als Nachfolger von Philippe Clement den Cheftrainer-Posten bei der AS Monaco. Dort trifft der Österreicher auf die ehemaligen Bundesligaspieler Kevin Volland (ehemals Leverkusen) und Ismail Jakobs (Köln). In Monaco, das die vergangene Ligue-1-Saison als enttäuschter Sechster beendete, erhält Hütter einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Wir freuen uns sehr, Adi Hütter bei der AS Monaco begrüßen zu dürfen", wird Sportdirektor Thiago Scuro in der Klubmitteilung zitiert. "Adi hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen und auch auf europäischer Ebene bewährt. Dieser Erfahrungsschatz, kombiniert mit seinen Führungsqualitäten und seiner lebhaften, nach vorne gerichteten Spielweise, ist genau das, was wir in ihm suchen, um die erste Mannschaft auf die nächste Stufe zu heben. Willkommen, Adi!"

Hütters letzte Trainer-Station hieß Borussia Mönchengladbach, doch bei den Fohlen konnten die gemeinsam gehegten Erwartungen nicht erfüllt werden. Nach der Spielzeit 2021/22, die mit Platz zehn endete, erfolgte die einvernehmliche Trennung nach nur einem Jahr.

Auch der Abschied von seiner ersten Station im deutschen Oberhaus war einigermaßen geräuschvoll geraten. Trotz einiger vollmundiger Bekenntnisse zur Eintracht hatte er Frankfurt im Sommer 2021 gen Gladbach verlassen. Im Nachhinein zeigte sich Hütter zum Ablauf seines Wechsels zur Borussia selbstkritisch.

Geplatzter Premier-League-Traum - Mit Monaco zurück nach Europa

In einem kicker-Interview machte er auch klar, wohin die Reise eigentlich gehen sollte. "Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option", sagte Hütter Anfang April. Die eine Option hieß Crystal Palace als Nachfolger von Patrick Vieira und der vermeintlichen Übergangslösung Roy Hodgson, doch die Südlondoner hielten schließlich an dem 75-jährigen Altmeister fest.

Für Hütter heißt es nun also Ligue 1 statt Premier League. Zum Auftakt trifft er mit den Monegassen Mitte August auf Clermont. Der Klub aus Zentral-Frankreich wurde vergangene Saison Achter, Monaco verpasste als Sechster die europäische Bühne. Dieses sportliche Ziel soll nun Hütter in der neuen Spielzeit realisieren.

