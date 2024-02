Statt MVP: "Absolute Enttäuschung" bei San Franciscos Jennings

Eine Niederlage im Super Bowl ist für jeden Beteiligten des unterlegenen Teams hart. Ganz besonders aber für zwei Akteure der San Francisco 49ers. Einer davon ist Jauan Jennings.

Jennings lieferte eine Leistung ab, die nicht nur erinnerungswürdig bleibt, sondern die bei einem Sieg der San Francisco 49ers im Super Bowl LVIII gegen die Kansas City Chiefs wohl auch zur Auszeichnung als Most Valuable Player (MVP) gereicht hätte.

Doch es kam anders: Die Chiefs setzten sich in Las Vegas mit 25:22 in der Overtime durch, verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr und beherrschen damit selbstverständlich die Schlagzeilen.

Jennings: "Das Play wurde aufgerufen und ich war einfach bereit"

Die sonst auch Jennings geschrieben hätte. Denn dem 26-jährigen Wide Receiver der 49ers gelangen als erst zweitem Spieler in einem Super Bowl ein Touchdown-Catch und ein Touchdown-Pass. In der Mitte des zweiten Viertels warf er nach einem Trick Play einen perfekten Pass auf Running Back Christian McCaffrey, der dann das Ei über 21 Yards in die Endzone trug und das zwischenzeitlich 10:0 erzielte. "Ich kann nicht sagen, dass ich das geglaubt hätte", sagte Jennings auf die Frage, ob er gedacht hätte, dass er im Super Bowl einen Pass werfen würde. "Aber das Play wurde aufgerufen und ich war einfach bereit."

Im vierten Viertel fing er dann selbst einen kurzen Pass von San Franciscos Quarterback Brock Purdy, brach zwei Tackles und trug das Ei über kurze Distanz in die Endzone zum 16:13 für die 49ers. Das Ende ist aber bekannt. Chiefs-Kicker Harrisson Butker rettete den alten und neuen Titelträger wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Overtime, in der Kansas City dann dank Mecole Hartman die Oberhand behielt.

"Hat jemand einen Nagel, auf den er treten kann?"

"Hat jemand einen Nagel, auf den er treten kann?" antwortete Jennings auf die Frage eines Reporters, wie sehr die Niederlage angesichts seiner Leistung schmerze. "Wahrscheinlich so sehr." Er fühle eine "absolute Enttäuschung", fügte Jennings weiter an. Und neben dem obligatorischen Ring für den Super-Bowl-Sieg ging Jennings wohl auch die Trophäe als MVP durch die Lappen. Denn sein Vorgänger Nick Foles, dem im Super Bowl LII als erstem Spieler ein Touchdown-Catch und ein Touchdown-Pass gelangen, wurde damals als MVP ausgezeichnet. Weil er seine Philadelphia Eagles zu einem 41:33-Triumph über die New England Patriots führte.

Achillessehnenriss bei Greenlaw

Ebenfalls doppelt schmerzhaft war die Niederlage für San Franciscos Linebacker Dre Greenlaw - und bei ihm im körperlichen Sinn. Denn der 26-Jährige riss sich im zweiten Viertel die Achillessehne und wird damit lange ausfallen - wohl auch noch zu Beginn der neuen Saison.

Auf Videos ist zu sehen, wie Greenlaw in Erwartung, mit der Defensve der 49ers auf der Feld zu laufen, am Seitenrand auf- und abhüpfte. Als es dann soweit war, blieb er gleich beim ersten Schritt mit dem linken Fuß unglücklich hängen und riss sich dabei die Achillessehne.