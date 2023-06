Statt Mechelen: Wouters verlässt Schalke in Richtung Lommel

Dries Wouters verlässt den FC Schalke 04 in Richtung seines Heimatlandes Belgien. Der 26-Jährige unterschrieb allerdings nicht wie erwartet beim KV Mechelen, sondern in der zweiten Liga beim Lommel SK.

Dass Dries Wouters den FC Schalke 04 in diesem Sommer wieder verlassen würde, hatte sich angedeutet. Der Belgier, der vor zwei Jahren vom KRC Genk kam, absolvierte gerade einmal drei Partien für die Knappen, ehe es im Winter 2021/22 für anderthalb Jahre per Leihe zum KV Mechelen ging.

Dort überzeugte der 26-Jährige besonders im Endspurt der vergangenen Saison als gesetzter Innenverteidiger in der ersten Liga. Entsprechend berichteten belgische Medien, dass Mechelen vorhatte, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro zu ziehen. Auch die Vertragsverhandlungen seien bereits weit vorangeschritten gewesen.

Letztlich kam es jedoch anders. Wouters wird in seinem Heimatland Belgien bleiben, allerdings nicht in Mechelen. Der Defensivspieler schließt sich dem Lommel SK aus der zweiten Liga an und unterschreibt dort für vier Jahre. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.

"Ehrgeiz, Infrastruktur und Fans" haben Wouters überzeugt

Der Lommel SK zählt zu der City Group rund um Manchester City - und will künftig angreifen. CEO Mike Green verkündete in der Pressemitteilung: "Dries bringt eine Fülle an Erfahrung, Wissen und Führungsqualitäten mit, die wir für unser Team von unschätzbarem Wert halten. Mit diesem Transfer geben wir ein ernstes Zeichen für die Ambitionen, die wir für die Zukunft unseres Vereins haben." Bereits zuvor hatte der LSK den jungen Karim Dermane (19) aus der U 21 von Feyenoord Rotterdam für stattliche 2,1 Millionen Euro verpflichtet.

Wouters selbst betonte gegenüber den Belgiern, die die vergangene Saison als Siebter beendet hatten, dass der Verein mit "seinem Ehrgeiz, seiner Infrastruktur und den großartigen Fans überzeugt" habe.

Und auch auf Seiten der Schalker gab man sich zufrieden mit diesem Wechsel. "Für alle Seiten ist der Transfer eine sinnvolle Entscheidung. Für Dries freut mich, dass er sich für die guten Leistungen im Saisonendspurt in Belgien mit einem Vertrag belohnt hat", ordnete Sportdirektor André Hechelmann ein.