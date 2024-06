Statt Leihe: Peretz soll bei Bayern bleiben

Die Kaderplanung beim FC Bayern läuft auf Hochtouren. Der kicker nennt den neuesten Stand bei spannenden Personalien.

Bislang durfte man davon ausgehen, dass Daniel Peretz verliehen wird, um die für einen jungen Torwart so wichtige Spielpraxis zu erhalten. Vor einem Jahr kam der 23-Jährige von Maccabi Tel Aviv als Nummer 3 zum Rekordmeister. Der Israeli spielte beim 4:0-Sieg in der ersten Pokalrunde bei Preußen Münster und feierte sein Bundesliga-Debüt am 33. Spieltag beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg, als er tief in der zweiten Halbzeit für Manuel Neuer eingewechselt wurde.

Warum nun diese Entscheidung? Die Bayern verweisen auf die Verletzungshistorie bzw. das Alter ihres Stamm-Duos Manuel Neuer und Sven Ulreich. Der Kapitän ist 38 Jahre alt, sein Stellvertreter wird noch vor dem Saisonstart 36. Die Erfahrung lehrt, dass eine Blessur schnell passieren kann, dann stünden die Münchner wieder nur mit einem gestandenen Torwart da bzw. müssten für Peretz einen anderen verpflichten.

Diese Situation erlebten sie im Winter 2022/23, als Yann Sommer als Reaktion auf den komplizierten Beinbruch Neuers aus Mönchengladbach losgeeist werden musste. Und mit Johannes Schenk haben sie einen talentierten Keeper aus dem eigenen Nachwuchs eben erst fest an Preußen Münster abgegeben, der 21-Jährige war bereits in der vergangenen Saison an den Zweitliga-Aufsteiger ausgeliehen. Insofern ergibt ein Verbleib von Peretz aus Vereinssicht Sinn.

Bayern will bei Joao Palhinha und Tah die Ablöse drücken

Unterdessen laufen die Verhandlungen mit dem FC Fulham über einen Transfer von Joao Palhinha. Nach kicker-Informationen sind diese offen, korrekt und konstruktiv, die Parteien bewegen sich aufeinander zu. Das Problem der Bayern sind die 65 Millionen Euro, welche der Klub im vergangenen Sommer geboten hat. Nun soll es nach ihren Vorstellungen deutlich weniger werden.

Das gilt auch für Innenverteidiger Jonathan Tah, für den Bayer Leverkusen dem Vernehmen nach rund 40 Millionen Euro fordert. Für den FCB eine unrealistische Summe bei einem Jahr Restlaufzeit des Vertrags. Die Münchner bleiben in dieser Personalie entspannt, da sie mit Hiroki Ito (23) bereits einen Innenverteidiger verpflichtet haben. Zudem, so heißt es, hat der Deutsche Meister gegenüber den Bayern noch keine konkrete Ablöse genannt.

Für die offensive Außenbahn sucht der FC Bayern ebenfalls Verstärkung, er müsste aber Kingsley Coman und/oder Serge Gnabry von der Gehaltsliste bekommen. Kein Thema ist der zuletzt gehandelte italienische EM-Teilnehmer Federico Chiesa (26) von Juventus Turin.