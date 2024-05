Statt Landesliga doch 2. Handball-Bundesliga: Spektakuläre Kehrtwende bei Torhüter

Eigentlich hatte er für die kommende Saison schon einem Landesligisten zugesagt, nun die spektakuläre Kehrtwende: Torhüter Simon Böhne spielt doch weiter in der 2. Handball-Bundesliga. Sein aktueller Verein korrigiert die ursprüngliche Entscheidung.

Überraschende Wende beim TV 05/07 Hüttenberg: Der Handball-Zweitligist verlängert nun doch mit Torhüter Simon Böhne. Der 23-Jährige überzeugte zuletzt mit starken Leistungen und erhält einen Vertrag bis 2026.

Dabei nutzte der aus der Jugend des TV Hüttenberg stammende Torwart seine Chance, als seine Kollegen verletzungsbedingt pausieren mussten und zeigte in den letzten Spielen teils überragende Leistungen, wodurch ihn TVH-Trainer Stefan Kneer sogar zur Nummer Eins im Tor beförderte. Böhne hielt hierbei nicht nur seiner Abwehr den Rücken frei, sondern parierte in nur zehn Einsätzen insgesamt vierzehn Siebenmeter. Kein anderer Torhüter hielt so viele Strafwürfe pro Spiel.

TVH wollte ursprünglich nicht mit ihm verlängern

Beim Heimsieg gegen Dormagen erreichte Böhne eine überragende Quote von 40,74 Prozent gehaltener Bälle. Leistungen, die die Geschäftsführung des TVH überzeugten und dazu veranlassten, ihre ursprüngliche Entscheidung (mit Böhne nicht zu verlängern) zu korrigieren. Der Torhüter hatte für die kommende Saison eigentlich schon dem Landesligisten HSG Linden zugesagt. Dort hätte er mit seinem Bruder zusammengespielt.

Simon Böhne stand bereits 2018 zum ersten Mal im Kader der Zweitligamannschaft. In der kommenden Saison bildet er somit zusammen mit Finn Rüspeler und Neuzugang Yahav Shamir das Torwarttrio beim TV Hüttenberg.

„Die letzten Wochen waren sehr besonders für mich, da ich die letzten Spiele mit der Mannschaft genießen wollte. Das Team, das Training, die Spiele und die elektrisierende Stimmung, die von den Fans in der Halle erzeugt wird, all das hätte mir sehr gefehlt. Ich bin daher außerordentlich dankbar, dass mir der TV Hüttenberg die Möglichkeit geboten hat, für weitere zwei Jahre Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ich freue mich auf die weiteren zwei Jahre im TVH-Trikot", so Simon Böhne.

Er betont: "Mein Dank gilt auch der HSG Linden und insbesondere Conrad Melle für ihr Verständnis und ihre Flexibilität, die es mir ermöglicht haben, diese unerwartete Gelegenheit wahrnehmen zu können, mit dem TV Hüttenberg zu verlängern und weiterhin in der 2. Bundesliga zu spielen. Ich wünsche der HSG Linden eine erfolgreiche Saison und das Beste für ihr vielversprechendes, zukunftsorientiertes Projekt, das ich mit großem Interesse verfolgen werde."

Schneider: "Hatten unsere Gründe"

„Wir freuen uns, dass sich Simon dazu entschieden hat, bei uns weiterzumachen. Wir hatten unsere Gründe für die Nicht-Verlängerung, aber seine teils überragenden Leistungen in den letzten Wochen und professionelle Einstellung, sich trotz seines geplanten Abgangs in den Dienst der Mannschaft zu stellen, haben uns zum Umdenken bewogen", so TVH-Geschäftsführer Timm Schneider.

"Wir bedauern natürlich, damit der HSG Linden als Nachbarverein in die Kaderplanung zu grätschen, freuen uns aber über Simons Zusage. Die Spiele der letzten Wochen haben gezeigt, dass sich Simon den Platz in der 2. Bundesliga verdient hat. Bei der HSG Linden möchten wir uns für die Kurzfristigkeit entschuldigen und wünschen ihnen dennoch viel Erfolg für die nächste Saison", sagt Schneider.