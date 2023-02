Statt Königsklasse - Xabi Alonso ruft Kampf um Platz 7 aus

Findet Bayer noch den Weg nach Europa? Vor der Reise zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim ernannte Leverkusens Trainer Xabi Alonso in der Not Rang sieben, der für die Qualifikation für die Europa Conference League ausreichen dürfte, zum neuen Ziel. Diesem könnte sich der Werksklub nach dem Wolfsburger 0:0 auf Schalke bis auf drei Punkte annähern.

Bayer 04 Leverkusen wollte in dieser Saison groß angreifen. Nach Platz sieben im vergangenen Jahr war die erneute Qualifikation für die Champions League als Grundanspruch formuliert. Mit der Nachfrage: Darf’s auch ein wenig mehr sein? Zumindest geträumt hat man unter dem Bayer-Kreuz von einem Titel.

Hohe Chance auf internationalen Platz sieben

Obwohl man mit dem Erstrunden-Aus beim Drittliga-Aufsteiger Elversberg die dazu größte Chance bereits im August vergeben hat, genießt dieser Wettbewerb nun trotzdem wieder erhöhte Aufmerksamkeit von Leverkusener Seite. Da die sechs Erstplatzierten der Liga alle im Viertelfinale stehen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass am Ende sogar Platz sieben einen internationalen Startplatz darstellt. Einen in der Europa Conference League.

Für Xabi Alonso, der selbst den Titel in der Königsklasse 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid gewann, stellt die Aussicht auf den ganz kleinen Europapokal grundsätzlich genauso wenig einen wirklichen Anreiz dar wie für seinen Verein. Doch in der Not frisst der Weltmeister wie der Werksklub Fliegen. Und so ruft der Spanier Platz 7 als nächstes Ziel aus.

"Das wäre für uns natürlich gut", sagt der 41-Jährige zu der wahrscheinlichen Chance, sich so fürs internationale Geschäft qualifizieren zu können, "wir müssen kämpfen, um diesen Platz zu erreichen." Anders als zu Platz vier (12 Punkte) und zu Rang sechs (10) beträgt der Rückstand auf den derzeit siebtplatzierten VfL Wolfsburg, der am Freitagabend auf Schalke 0:0 spielte, "nur" sechs Zähler und könnte am Samstag schon auf drei Punkte verringert werden.

Doch auch das ist für den Werksklub eine große Aufgabe. "Aber bis Mai gibt es noch viele Punkte zu gewinnen", erklärt Xabi Alonso kämpferisch und fordert direkt: "Und wir müssen am Samstag anfangen."

"Ähnliche Prinzipien": Alonso erwartet keine rundum erneuerten Hoffenheimer

Dies wird bei der TSG Hoffenheim durch den frischen Trainerwechsel und den Einstand von Pellegrino Matarazzo nicht einfacher. "Es gibt mehr Unbekannte, doch wir wissen, wie er in Stuttgart gearbeitet hat. Aber es geht darum, was wir wollen. Und wir haben eine Idee, was wir tun wollen", betont Xabi Alonso, der keine totale Überraschung fürchtet. Sagt er doch über die Hoffenheimer: "Sie haben eine klare Idee. Mit dem neuen Trainer werden die Prinzipien ähnlich sein."

Die Qualität des Hoffenheimer Kaders schätzt er hoch ein. Zumal die TSG im Winter sich auf zwei Positionen verstärkt hat, die bei Bayer in dieser Saison auch für Diskussionen sorgten. "Sie haben im Winter mit Dolberg und Delaney gute Spieler geholt." Also einen einsatzfähigen topfitten Mittelstürmer und einen echten Sechser - zwei Spielertypen, über die der Spanier akut auch gerne verfügen würde.