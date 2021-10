Statt Japan: Klub-WM findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt

Die kommende Klub-WM findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Der Termin wurde nach hinten verlegt.

Wird in dieser Saison in den Vereinigten Arabischen Emiraten vergeben: Die Trophäe für den Sieger der Klub-WM. imago images/MB Media Solutions

Wie FIFA-Chef Gianni Infantino am Mittwoch nach einer Sitzung des FIFA-Councils mitteilte, wird das Turnier Anfang 2022 in den Emiraten stattfinden. Ursprünglich sollte die Klub-WM im Dezember in Japan stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Land die Austragung jedoch im September abgesagt.

Bereits die vergangene Auflage des Wettbewerbs war aufgrund der Pandemie vom ursprünglichen Dezember-Termin in den Februar verlegt worden, gespielt wurde in Katar. Sieger wurde der FC Bayern.

Ursprünglich hätte das Turnierformat in diesem Jahr anders aussehen und der Wettbewerb mit 24 Mannschaften in China stattfinden sollen. Wegen der Corona-bedingten Verschiebung der EM 2020 und der Copa America um ein Jahr war das Turnier aber verlegt und die Pläne für ein reformiertes Format ausgesetzt worden.