Statt Gosens dessen Nachfolger: Wolfsburg holt Maehle für die Außenbahnen

Am Ende wurde es nicht Robin Gosens, sondern quasi dessen Nachfolger: Joakim Maehle (26) heißt der neueste Neue beim VfL Wolfsburg. Der Däne passt genau in das Profil, nach dem die Wölfe zuletzt gesucht hatten.

Zwischendurch hatte es mal so ausgesehen, als würde Robin Gosens in diesem Sommer zum VfL Wolfsburg wechseln. Daraus wurde nichts, doch nun haben die Wölfe gewissermaßen den verpflichtet, der den deutschen Nationalspieler beerbt hatte: Joakim Maehle kommt von Atalanta Bergamo und hat am Samstagvormittag einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschrieben.

"Für mich ist der Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagte Maehle zu seinem Wechsel. "In den vergangenen Jahren konnte ich unglaublich viel Erfahrung auf höchstem Niveau in der Serie A sammeln. Jetzt möchte ich mich in der Bundesliga beweisen."

Cozza wackelte in Tests

Wolfsburg überweist eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro nach Italien. Eine Summe in ähnlicher Höhe hatte Atalanta selbst im Winter 2020/21 an den KRC Genk überwiesen, für die Lombarden wird es also in etwa zum Nullsummenspiel.

Maehle, 37-maliger dänischer Nationalspieler, kann besonders in einer Fünferkette beide Außenpositionen bekleiden - egal, ob rechts oder links. Doch sowohl im Nationalteam als auch in Genk wurde er auch in einer Viererkette eingesetzt. Damit passt er ins Profil, das die Wölfe gesucht hatten: einen möglichst variablen Schienenspieler.

Weil zuletzt schon Linksverteidiger Rogerio verpflichtet worden war, dürfte die Luft für Winterneuzugang Nicolas Cozza dünner werden. Der Franzose hatte in den jüngsten Testspielen ohnehin einen wackeligen Eindruck hinterlassen.

Starke EM, schwache WM

Zu Beginn seiner Zeit in Bergamo musste sich Maehle zumeist noch hinter Gosens (links) und Hans Hateboer (rechts) einordnen, wenn beide Konkurrenten fit waren. Spätestens mit dem Abschied des Deutschen zum Jahresbeginn 2022 wuchs Maehle aber in die Stammspielerrolle hinein.

Bei der WM 2022 in Katar lief Maehle in allen drei Vorrundenspielen von Beginn an auf (kicker-Notenschnitt 4,33), deutlich besser fielen seine Leistungen bei der jüngsten EM 2021 aus (kicker-Notenschnitt 2,7 aus fünf bewerteten Spielen, drei Scorerpunkte).