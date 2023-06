Statt Entlassung nach schwieriger Saison: Hopp befördert Rosen

Nach dem Ausscheiden von Geschäftsführer Frank Briel rückt der 43-Jährige in der Hoffenheimer Hierarchie nach oben.

Was für eine denkwürdige Saison für Alexander Rosen. Anfang April hatte Hoffenheims Manager sein zehnjähriges Dienstjubiläum gefeiert, freilich unter denkbar unerfreulichen Begleitumständen. Denn die in eine tiefe Krise gestürzte TSG rang lange um den Klassenerhalt, der schließlich erst am vorletzten Spieltag gesichert worden war. Zwischenzeitlich hatte der Boulevard bereits Rosens Aus nach dieser Spielzeit als beschlossene Sache verkündet, das Gegenteil ist nun der Fall.

Auf den vereitelten Abstieg folgt für Rosen der berufliche Aufstieg. Am Freitag verkündete die TSG die Beförderung, demnach wurde der 43-Jährige mit sofortiger Wirkung von Gesellschafter Dietmar Hopp von der Direktoren- in die Geschäftsführer-Ebene gehievt.

"Alexander Rosen genießt hohe Wertschätzung im Klub und darüber hinaus bei den vielen Ansprechpartnern, die nötig sind, um einen Bundesligisten erfolgreich zu führen und zu entwickeln", betont Hopp, der auch nach dieser kritischen Spielzeit seinem Manager den Rücken stärkt. Wie bei Rosens Amtsantritt - damals in einer noch heftigeren Krise ­- stand auch diesmal der Ligaverbleib.

Dazwischen hatten die Kraichgauer gleich dreimal die europäische Bühne betreten und zweimal die Europa League, einmal sogar die Champions League erreicht. "Die sportlichen Erfolge unseres Klubs, verbunden mit der wirtschaftlichen Komponente hoher Transfererlöse sind auch Ausweis seiner herausragenden Arbeit", lobt Hopp. Für Rosen endet diese Saison somit in einem doppelten Happy End.

Rosen übersteht ultimative Zerreißprobe

Dabei hatte er in dieser kuriosen wie furiosen Saison durchaus auch kritische Momente erlebt. Nach dem Scheitern des von ihm geholten Trainers André Breitenreiter hatte die TSG vor einer ultimativen Zerreißprobe gestanden, weil sich Berater Roger Wittmann anschickte, über seinen Einfluss auf Hopp einen Trainer seiner Wahl zu installieren (Kenan Kocak, der kicker berichtete exklusiv). Angesichts des enormen Widerstandes der operativ Verantwortlichen hatte Hopp eingelenkt, und Pellegrino Matarazzo wurde verpflichtet. Doch nach dessen Fehlstart mit fünf Niederlagen nacheinander hatten Cheftrainer wie Manager kurzzeitig gewackelt, ehe die Wende gelang.

Rosen: "Es ist für mich eine große Ehre"

"Es ist für mich eine große Ehre, an die Spitze des Klubs aufrücken zu dürfen, der seit mehr als einem Jahrzehnt meine berufliche Heimat ist. Ich danke den Gesellschaftern für das seit Jahren währende Vertrauen", betont der neue Geschäftsführer Rosen, "der Blick zurück erfüllt mich mit Stolz, aber ich bin fest davon überzeugt, dass noch viel Potenzial in dieser TSG und ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt. Diese Möglichkeiten auszuschöpfen, unseren kleinen, aber besonderen Klub auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und dabei immer wieder sportlich außergewöhnliche Akzente zu setzen - das ist es, was mich antreibt und voller Freude sowie hoher Motivation in die Zukunft gehen lässt."

Finanzsektor ist noch unbesetzt

Seit der Abberufung des früheren Geschäftsführers Dr. Peter Görlich im Sommer 2021 hatte der hauptsächlich für die Finanzen zuständige Geschäftsführer Frank Briel auch das Ressort Sport übernommen. Vor wenigen Wochen hatte Briel seinen Abschied nach 17 Jahren bei der TSG verkündet, nun vollzieht der Klub den schlüssigen Schritt und überträgt dem Mann die sportliche Verantwortung, der ohnehin seit Jahren als "Direktor Profifußball" die sportlichen Geschicke lenkt und die Außendarstellung der TSG maßgeblich prägt. Rosen agiert fortan auf Augenhöhe mit den verbliebenen Geschäftsführern Jan Mayer und Denni Strich. Wer künftig den Finanzsektor verantworten wird, ist allerdings weiterhin offen.

Seit 2013 im Verein

Bereits im November 2010 hatte Rosen die Leitung der Hoffenheimer Nachwuchsakademie übernommen und war im Frühjahr 2013 gemeinsam mit Trainer Markus Gisdol als neues Führungsduo installiert worden, das die Vorgänger Marco Kurz und Andreas Müller abgelöst hatte. Seither herrscht eine hohe Durchlässigkeit vom Unterbau ins Profiteam. "Er hat diesen Teil unserer Klub-DNA im vergangenen Jahrzehnt maßgeblich mit ausgeprägt", erklärt zudem Klubpräsident und Mitgesellschafter Kristian Baumgärtner, "in seiner neuen Rolle als Sport-Geschäftsführer wird er sich dieser Aufgabe nun mit einer gewachsenen Verantwortung weiter stellen können." Rosens Vertrag war ohnehin noch bis 2025 gültig, die Laufzeit ändert sich dem Vernehmen nach nicht. Nun steht Rosen vor der Herausforderung, den Kader massiv umzubauen und die TSG wieder in die Erfolgsspur zu führen.