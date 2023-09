Statt Duisburg: DFB setzt bei Bewerbung um WM 2027 auf Gelsenkirchen

Nach dem überraschenden Rückzug der Stadt Duisburg aus der deutschen Ausrichter-Bewerbung für die WM 2027 hat der DFB nun einen neuen vierten Standort gefunden.

Neue Entwicklung in der gemeinsamen Bewerbung von Deutschland, Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung der Frauen-WM 2027: Wie der DFB am Mittwochvormittag vermeldete, nimmt Gelsenkirchen den frei gewordenen Platz als vierter deutscher Standort ein. Ursprünglich war neben Dortmund, Düsseldorf und Köln eigentlich Duisburg ausgewählt worden, doch die Großstadt an der Ruhr stieg Anfang September überraschend aus.

Gelsenkirchen hatte als eine von sieben Städten bereits am nationalen Bewerbungsverfahren im Juni 2022 teilgenommen, erhielt aber genauso wie Aachen und Mönchengladbach nicht den Zuschlag. Nachdem der DFB nun alle drei Städte noch einmal kontaktiert hatte, signalisierte laut Mitteilung des Verbands nur Gelsenkirchen sein Interesse.

Bis zum 8. Dezember muss die Bewerbung stehen

Die Stadt und der FC Schalke 04 mit der Veltins-Arena hätten nun die Arbeit aufgenommen, um die Vorgaben der FIFA zu erfüllen, hieß es. "Die Frauen-Weltmeisterschaft in unserem königsblauen Wohnzimmer willkommen heißen zu dürfen, wäre für uns nicht nur eine große Ehre - es wäre auch ein weiteres wichtiges Bekenntnis unsererseits zum Fußball der Frauen", schrieb der S04-Vorstand um Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel.

Insgesamt sind in Deutschland, Belgien und den Niederlanden für das Turnier in vier Jahren zehn Spielorte vorgesehen. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 8. Dezember bei der FIFA eingereicht werden, über den Ausrichter entschieden wird letztendlich beim 74. FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 in Bangkok. Auch Brasilien, Südafrika und die Kombination USA/Mexiko haben sich beworben.