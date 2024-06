Statovci geht von Aachen nach Düren

Vleron Statovci verlässt Alemannia Aachen und wird künftig für den 1. FC Düren spielen. Der 20-jährige Mittelfeldakteur war seit 2012 in Aachen und kam in den letzten drei Spielzeiten zu 26 Regionalliga-Partien für die Kaiserstädter. Düren schreibt in einer Meldung: "Vleron ist durchaus ein Spieler, der in der Regionalliga den Unterschied ausmachen kann und dem Dürener Spiel seinen Stempel aufdrücken kann." Zudem kennt der neue Cheftrainer Kristopher Fetz den Neuzugang noch aus gemeinsamen Aachener Zeiten.